Suiza se prepara para el Mundial 2026 en una zona infestada de serpientes; jugadores ya fueron advertidos

La selección de Suiza encontró un inesperado rival antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más allá de los entrenamientos, la táctica y la preparación física, el combinado europeo deberá convivir durante su concentración con un peligro poco habitual: serpientes de cascabel.

El equipo helvético instaló su campamento base en la Academía Judía de San Diego, una zona montañosa de Estados Unidos reconocida por sus paisajes naturales y condiciones ideales para la preparación deportiva. Sin embargo, el lugar también alberga una importante población de reptiles venenosos-

Suiza disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva | MEXSPORT

La advertencia no pasó desapercibida para jugadores y miembros del cuerpo técnico, quienes recibieron instrucciones específicas sobre cómo actuar en caso de encontrarse con alguna serpiente durante las sesiones de entrenamiento o en sus recorridos por las instalaciones.

¿Por qué preocupa la presencia de serpientes en el campamento de Suiza?

La principal inquietud radica en la presencia de serpientes de cascabel, una especie común en algunas regiones del oeste de Estados Unidos y cuya mordedura puede representar un riesgo importante para la salud si no es atendida rápidamente.

De acuerdo con reportes, los integrantes de la selección suiza fueron informados sobre los protocolos de seguridad y las medidas preventivas que deberán seguir durante toda su estancia.

🇨🇭 The Switzerland national team have released a graphic of their training base for the World Cup located at the San Diego Jewish Academy.



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Entre las recomendaciones se encuentra evitar caminar por zonas de vegetación alta, mantenerse en senderos señalizados y reportar cualquier avistamiento de reptiles al personal de seguridad.

Aunque las autoridades locales consideran que los encuentros con serpientes son poco frecuentes en áreas controladas, el tema se ha convertido en una curiosa conversación dentro de la concentración mundialista.

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¿Quiénes serán los rivales de Suiza en el Mundial 2026?

El cuerpo técnico considera que la altitud y el clima de la región pueden representar una ventaja para la preparación física del equipo antes de afrontar sus compromisos mundialistas.

El cuadro europeo quedó instalado en el Grupo B junto a Canadá, Bosnia y Qatar. Aunque tiene programado un juego en Canadá, el resto de sus cotejos serán en Santa Clara e Inglewood en California.