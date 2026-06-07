Cristiano Ronaldo va por otro récord histórico en el Mundial 2026; quiere superar a Messi

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría representar el último gran desafío en la extraordinaria trayectoria de Cristiano Ronaldo. El capitán de Portugal no solo buscará competir por el título más importante del futbol, sino también alcanzar una marca histórica que actualmente pertenece a Lionel Messi.

Con 22 partidos disputados en Copas del Mundo, Cristiano ocupa el quinto lugar entre los futbolistas con más apariciones en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal l MEXSPORT

Sin embargo, una destacada actuación de Portugal podría permitirle escalar posiciones y amenazar el récord absoluto que posee el argentino con 26 encuentros mundialistas.

¿Qué necesita Cristiano para convertirse en el jugador con más partidos en los Mundiales?

El camino hacia la cima no será sencillo. Cristiano Ronaldo iniciará el Mundial 2026 con una diferencia de cuatro partidos respecto a Messi, por lo que necesitará que Portugal avance hasta las últimas instancias del torneo para acumular la cantidad necesaria de encuentros.

Además, el portugués dependerá de lo que ocurra con Argentina. Si Messi también disputa el torneo y la Albiceleste logra avanzar varias rondas, el récord podría seguir aumentando, complicando aún más la misión del lusitano.

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina | AP

La ampliación del Mundial a 48 selecciones y el nuevo formato de competencia podrían jugar a favor de Cristiano, ya que las selecciones que lleguen lejos tendrán la oportunidad de disputar más partidos que en ediciones anteriores.

¿Quiénes son los jugadores con más partidos en la historia de los Mundiales?

La clasificación histórica está encabezada por Lionel Messi, quien alcanzó los 26 encuentros tras conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Detrás aparecen otras figuras legendarias que marcaron época con sus respectivas selecciones.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

Jugadores con más partidos en la historia de los Mundiales

Lionel Messi – 26 partidos

Lothar Matthäus – 25 partidos

Miroslav Klose – 24 partidos

Paolo Maldini – 23 partidos

Cristiano Ronaldo – 22 partidos

En caso de alcanzar al menos cinco encuentros más durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano podría igualar o incluso superar a varios de estos nombres históricos, dependiendo también del desempeño de Argentina y de la presencia de Messi en el torneo.

Desde su debut mundialista en Alemania 2006, Cristiano Ronaldo ha participado en cinco Copas del Mundo consecutivas, consolidándose como uno de los futbolistas más longevos y constantes de la historia del torneo.

Partidos de Cristiano Ronaldo por Mundial

Alemania 2006: 6 partidos

Sudáfrica 2010: 4 partidos

Brasil 2014: 3 partidos

Rusia 2018: 4 partidos

Qatar 2022: 5 partidos