Mundial 2026: Suiza anunció su convocatoria final para el torneo

La Selección de Suiza ya se alista para la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado durante las últimas dos décadas en el futbol internacional. La escuadra conocida como la “Nati” disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva y para ello anunció su lista final para el certamen.

El combinado suizo regresa a un Mundial celebrado en territorio estadounidense después de haber puesto fin en 1994 a una ausencia de 28 años sin participar en el torneo. Desde entonces, el equipo europeo ha mantenido una presencia constante en las máximas competencias internacionales, convirtiéndose en una de las selecciones más regulares del continente.

Suiza disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva | MEXSPORT

La clasificación rumbo al Mundial de 2026 confirmó el buen momento de la selección helvética, ya que consiguió su boleto como líder de grupo y sin conocer la derrota durante las eliminatorias. Ahora, ubicada en el Grupo B junto a Canadá, Catar y Bosnia-Herzegovina, buscará pelear por ser líder del grupo y pelear por ser la sorpresa del torneo.

Una plantilla con experiencia en las principales ligas de Europa

El entrenador suizo, Murat Yakin, anunció este miércoles las convocatoria del equipo suizo para el torneo. Esta lista combina la experiencia con la juventud, aunque también tiene múltiples ausencias importantes.

En la portería destacan Marvin Keller, Gregor Kobel y Yvon Mvogo, siendo Yann Sommer la gran ausencia de esta lista. En la zona defensiva está complementada por los futbolistas como el ex del Manchester City y actual defensor del Inter, Manuel Akanji, así como Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez y Silvan Widmer.

Yan Sommer quedó fuera de la convocatoria de Suiza | MEXSPORT

En el mediocampo, la experiencia estará liderada por Granit Xhaka, el capitán del equipo y el futbolista con más partidos en la historia de esta selección. El volante será acompañado por elementos como Remo Freuler, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Djibril Sow y Ardon Jashari, Fabian Rieder y Denis Zakaria.

Finalmente, el ataque contará con Zeki Amdouni, Breel Embolo, Dan Ndoye, Noah Okafor, Rubén Vargas, Christian Fassnacht, Cedric Itten y Johan Manzambi.

Xhaka fue mundialista con Suiza | MexSport