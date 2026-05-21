Efraín Juárez rompe silencio y habla de su continuidad: “Quiero ser el Ferguson de Pumas”

Efraín Juárez y su futuro en Universidad Nacional es uno de los temas que más duda generan poco antes de que finalice el torneo, en el que Pumas está en el duelo por el título, en el que enfrentará a Cruz Azul, uno de sus máximos rivales, especialmente en los últimos años.

¿Efraín Juárez quiere quedarse en Pumas?

El entrenador auriazul habló para los micrófonos de RÉCORD durante el Día de Medios organizado por la Liga MX previo a la Gran Final. El mexicano aseguró que quiere convertirse en “el Ferguson de los Pumas”.

“Yo quiero quedarme 20 años en este club. Tengo la ilusión, es mi sueño, es mi club. Quiero ser el Ferguson de los Pumas”, dijo Juárez en entrevista con RÉCORD, en una analogía con el histórico entrenador del Manchester United. Por otro lado reveló que sí hay ofertas de otros equipos.

Efraín Juárez en el día de medios previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

“Depende mucho del proyecto, pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, reveló el mexicano.

Aunque el mexicano quiere quedarse, sabe que no depende cien por ciento de él, sino de su directiva que tenga plena confianza en su trabajo para ofrecerle una renovación.

“Entiendo que mi presidente, entiendo que hasta el rector lo dijo: hay que darle continuidad al proyecto de Efraín. Lo que no entiendo es muchas veces las formas de que, por ejemplo, hoy no se hayan acercado a mi representante gente del club para analizar una posible renovación. Eso es lo que a mí me saca un poco del tema, porque decir: 'A lo mejor no me lo merezco todavía'”, agregó Efraín Juárez.

Efraín Juárez habló en el día de medios sobre sus declaraciones con el árbitro | IMAGO7

Juárez no está arreglado con ningún club

Pese a los rumores que colocaban a Juárez en otros equipos, el propio entrenador asegura que su representante llegará a México para la Final, pero que hasta ahora no le ha dado ningún tipo de información sobre algún acuerdo con otro club.

“Mi representante llega el jueves. Jueves llega para la final. Viene para la final. Estuvo en Colombia, y es un amigo de toda la vida, y llevamos 15 años trabajando juntos y muchas circunstancias. El cabrón no me ha dicho nada de Bélgica”, aseguró Juárez.