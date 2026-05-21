Efraín Juárez rompe el silencio sobre su polémico video felicitando al árbitro Daniel Quintero

Efraín Juárez rompió el silencio tras el polémico video en el que se le vio 'pidiendo' a un árbitro para la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. El video causó más revuelto debido a que la Comisión de Árbitros designó precisamente a ese silbante para la Final de Vuelta.

El entrenador de Club Universidad se volvió viral este martes luego de que Daniel Quintero fuera anunciado como el silbante para el partido de Vuelta ante Cruz Azul. Este fue el silbante quien dirigió el partido de Semifinales de Vuelta entre Pachuca y Pumas.

Tras el encuentro en Ciudada Universitaria, donde no hubo polémica arbitral, el entrenador 'felicitó' al árbitro por su desempeño en el juego. Además, comentó “Ojalá pites la Final. Muy buen trabajo, te lo juro, eh”.

Efraín Juárez y Esteban Solari en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Efraín hablá sobre sus declaraciones

En conferencia de prensa durante el día de medios previo a la Final de Ida el entrenador decidió hablar sobre la polémica, asegurando que él no ve ningún problema con felicitar a alguien por su desempeño y se va molesto que se haya causado un revuelo de sus declaraciones.

"Parece que está mal felicitar a alguien que hace su trabajo. A la próxima le tengo que decir groserías, gritarle y creo que estaríamos más contentos y no habría problema. Hoy es increíble, pues felicitar a alguien que hace bien su trabajo, esto va siendo un escándalo", expresó Efra.

"Se me hace triste, se me hace extraño, no veo ninguna polémica, como cuando felicitas al entrenador del equipo contrario, como cuando felicitas a un jugador después de un partido. No entiendo, de verdad no entiendo cosas, a veces que no entiendo cosas", añadió el entrenador.

Efraín Juárez habló en el día de medios sobre sus declaraciones con el árbitro | IMAGO7

Efraín habla sobre la queja de Cruz Azul

Tras la conferencia de prensa, Efraín Juárez también regaló unas palabras para RÉCORD, donde reiteró su postura asegurando que no ve polémica por sus declaraciones. Además, habló sobre la queja que puso Cruz Azul por su queja por la designación de Daniel Quintero.

El estratega aseguró que la Máquina está en su derecho de mostrar su inconformidad, pero considera que con la designación Pumas no se ve beneficiado con Daniel Quintero. Además, aseguró que Pumas no se quejó por la designación de Santander, sino que del procedimiento de la alineación indebida de América en el juego de Ida de Cuartos de Final.

"Cruz Azul tiene el derecho de hacer lo que se les plazca y lo que se les cante. Si creen que con eso ellos tienen más posibilidades, pues seguramente yo también lo hubiera hecho.... La realidad es que nosotros no protestamos del árbitro, nosotros protestamos de la injusticia. Del procedimiento mal hecho. Yo nunca dije, cámbienme al árbitro. Yo no, yo dije, oye, controversias o disciplinaria", expesó el entrenador.