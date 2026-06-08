Estrella del Vasco da Gama apunta a llegar a Pumas en el Apertura 2026

Pumas continúa trabajando en la planeación de su plantilla para el próximo torneo y ya tendría un objetivo definido para reforzar el mediocampo. De acuerdo con información de la agencia brasileña RTI Esporte, el conjunto universitario ha mostrado interés en Hugo Moura, futbolista de Vasco da Gama cuyo contrato finaliza al término de la presente temporada.

Según el reporte, la directiva auriazul ya solicitó información sobre la situación contractual y deportiva del jugador, además de analizar la posibilidad de presentar una oferta formal en las próximas semanas. Las primeras conversaciones se estarían realizando a través de un agente brasileño radicado en México, quien funge como intermediario entre las partes.

Hugo Moura, futbolista del Vasco da Gama | AFP

Hugo Moura podría llegar gratis a Pumas

Uno de los factores que más llama la atención de Pumas es que el contrato de Hugo Moura con Vasco da Gama concluye el próximo 31 de diciembre. Esta situación le permite negociar un precontrato con cualquier club interesado y marcharse como agente libre una vez finalice su vínculo con la institución brasileña.

De acuerdo con RTI Esporte, por ahora el acercamiento de Pumas es considerado un sondeo inicial. El club universitario busca conocer las pretensiones económicas del futbolista y evaluar las condiciones de una posible negociación antes de presentar una propuesta formal al equipo carioca.

Aunque otros clubes también han mostrado interés en el mediocampista brasileño durante los últimos meses, ninguna de las ofertas recibidas ha terminado por convencer al jugador. Por ello, el escenario de una salida al extranjero continúa abierto para el futbolista de 27 años.

Hugo Moura, futbolista del Vasco da Gama | AFP

¿Quién es Hugo Moura, el jugador que interesa a Pumas?

Hugo Moura se desempeña principalmente como mediocampista de contención, aunque también puede ocupar la posición de defensa central, una versatilidad que resulta atractiva para el cuerpo técnico universitario. Su capacidad para desempeñarse en distintas funciones defensivas le permitiría aportar alternativas tácticas dentro de la plantilla.

Durante la actual temporada, el brasileño ha participado en 21 encuentros oficiales con Vasco da Gama y suma un gol. A pesar de ser considerado una pieza habitual dentro de la rotación del equipo, también ha recibido cuestionamientos por parte de un sector de la afición, situación que podría facilitar una eventual salida.

El futbolista llegó al Vasco da Gama en enero de 2024 procedente del Athletico Paranaense y desde entonces se ha consolidado como una opción recurrente en el mediocampo. Ahora, con su contrato acercándose al final y el interés de Pumas sobre la mesa, su futuro podría estar cada vez más cerca de la Liga MX para la próxima temporada.