Santiago Trigos y la oportunidad de revivir su carrera en el Apertura 2026

Después de alcanzar la Final en el Clausura 2026, Pumas tiene como objetivo hacer de ello una costumbre, pero ahora sí con el título como resultado. Para ello, el club necesitará que los elementos que están actualmente en el plantel brillen, lo cual representa una oportunidad para varios que no cuentan con protagonismo, como el caso de Santiago Trigos.

¿Cómo le fue a Santiago Trigos en el Clausura 2026?

El mediocampista defensivo no pudo tener regularidad en el Clausura 2026, debido a una lesión que no le permitió realizar la pretemporada. Sin embargo, cuando regresó, Efraín Juárez le dio minutos en la Liguilla.

Trigos, con 24 años de edad todavía tiene techo para alcanzar su máximo nivel. En su oportunidad durante la Final de Ida ante Cruz Azul disputó los 90 minutos y cumplió con su tarea de contener la ofensiva rival.

Charly Rodríguez y Santiago Trigos l MEXSPORT

El Apertura 2026 será un semestre clave en su carrera para demostrar sus capacidades y ganarse su lugar en la alineación titular. La mala noticia para la plantilla es la salida de Efraín Juárez, pues tendrán que adaptarse a una nueva idea de juego con el próximo entrenador.

El sistema de juego de Pumas con Efraín Juárez

Con Juárez, Pumas acostumbró a jugar con Pedro Vite en la contención, junto a Adalberto Carrasquilla como un mediocampista con mayor recorrido a la ofensiva y distribución de juego. Trigos ofrece un perfil más defensivo, con cualidades que funcionan para planteamientos diferentes.

Pumas triste por quedar subcampeón en CU | MEXSPORT

Después de lo mostrado en las oportunidades que tuvo en el Clausura 2026, Trigos apunta a ser uno de los jugadores que pueden dar ese paso adelante para brillar con el equipo auriazul.

Santiago Trigos sobre el mal momento de Pumas: "Hay que tomarlo como aprendizaje" | MEXSPORT