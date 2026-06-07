Efraín Juárez reaparece en redes sociales tras su reciente polémica con Pumas

Hace unos días se confirmó que Efraín Juárez no continuará al frente de Pumas. El técnico, quien llevó al equipo a la Final del Clausura 2026, tendría la intención de buscar una oportunidad en el futbol europeo.

A pesar de alcanzar la instancia final, Juárez no logró romper la sequía de 15 años sin títulos para el Club Universidad Nacional, cayendo ante Cruz Azul el pasado 24 de mayo. Tras esa derrota, el entrenador no se presentó a la conferencia de prensa y se había mantenido alejado de la vida pública.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez?

Sin embargo, este fin de semana reapareció en sus redes sociales para compartir la publicación oficial de la Liga MX que lo distingue como el mejor director técnico del torneo.

La salida del entrenador se debió a la falta de un acuerdo para la renovación de su contrato. Según Rodrigo Tovar, colaborador de Fox Sports México, las negociaciones entre Juárez y la directiva universitaria para el Apertura 2026 no llegaron a buen puerto.

El mensaje de Efra | Captura de pantalla

La polémica de Efra

Aunque a Juárez le restaban seis meses de contrato, las diferencias en las negociaciones, principalmente en lo que respecta a una mejora salarial, provocaron la ruptura definitiva entre ambas partes.

Ahora, se informa que el técnico mexicano está evaluando ofertas del futbol europeo. Cabe recordar que ya cuenta con experiencia en el Viejo Continente, donde trabajó como asistente técnico en el Brujas y el Standard de Lieja de la liga belga.