Luka Modrić iguala a Messi y se acerca a una marca histórica de Cristiano Ronaldo

Previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, Luka Modrić volvió a demostrar su calidad al marcar su gol número 29 con la Selección de Croacia en el último partido de preparación frente a Eslovenia. El mediocampista no solo aportó en el marcador, sino que también alcanzó una cifra simbólica al igualar en 198 partidos internacionales a Lionel Messi.

Selección de Croacia | AP

¿Quiénes lideran la lista de partidos internacionales?

Con este registro, Modrić y Messi están a solo dos partidos de ingresar a un grupo exclusivo de futbolistas que han alcanzado los 200 encuentros internacionales. Una cifra que habla no solo de calidad, sino de disciplina, longevidad y relevancia sostenida en sus respectivos equipos nacionales e igualando a la leyenda, Cristiano Ronaldo.

Actualmente, la cima de esta histórica lista la ocupan figuras como CR7 y el kuwaití Bader Al-Mutawa, quienes ya han superado la barrera de los 200 partidos con sus selecciones. Ambos representan casos excepcionales de durabilidad en el futbol internacional.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

El hecho de que Modrić y Messi estén a punto de unirse a ese selecto grupo refleja la magnitud de sus carreras. No se trata solo de talento, sino de mantenerse en la élite durante casi dos décadas, compitiendo al más alto nivel en cada convocatoria.

Modrić, liderazgo y legado en Croacia

En el caso del croata, su impacto trasciende los números. Desde su papel fundamental en el subcampeonato del mundo en 2018 hasta su constante influencia en el mediocampo, Modrić se ha convertido en el emblema de una generación dorada para su país.

Además, su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes contextos tácticos lo mantiene como titular indiscutible. Su experiencia será clave para una Croacia que busca nuevamente ser protagonista en la Copa del Mundo.

Luka Modric durante un partido ante Brasil | AFP

Por su parte, Messi también se encuentra afinando detalles con Argentina, en una etapa donde cada partido suma en la construcción de su legado. La coincidencia en partidos internacionales entre ambos futbolistas añade un componente simbólico a sus trayectorias.

De cara al Mundial, tanto Modrić como Messi están a las puertas de escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol. Alcanzar los 200 partidos internacionales no solo será un logro estadístico, sino una confirmación de su estatus como leyendas vivas del deporte.