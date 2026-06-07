Croacia vence a Eslovenia con gol agónico de Pasalic antes del Mundial
Croacia cerró su preparación rumbo al Mundial con una victoria dramática por 2-1 ante Eslovenia en el Stadion Varteks, en un partido amistoso que terminó resolviéndose hasta el tiempo de compensación gracias a una volea fantástica por parte de Mario Pasalic.
El equipo dirigido por Zlatko Dalic dominó la posesión y generó más volumen ofensivo, pero también dejó dudas por momentos ante una Eslovenia que supo resistir, encontró el empate en el tramo final y obligó a Croacia a reaccionar sobre la hora.
Modric adelanta a Croacia en su último ensayo
Croacia tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con una línea defensiva adelantada y una circulación constante de balón que le permitió encerrar a Eslovenia durante varios tramos del encuentro. A pesar del dominio croata, la primera gran ocasión fue para Eslovenia, cuando Sandi Lovric apareció en el área y obligó a Dominik Livakovic a realizar una gran atajada para evitar el 0-1.
Ivan Perisic fue uno de los jugadores más activos del equipo local, apareciendo por ambas bandas y generando peligro con centros constantes, mientras que Ante Budimir también exigió a Jan Oblak durante la primera mitad.
El premio para Croacia llegó al minuto 51, cuando Perisic rescató un balón por izquierda y asistió a Luka Modric, quien definió con calidad desde la frontal del área para poner el 1-0 y confirmar que llega fino al Mundial.
Pasalic salva a Croacia tras el error de Baturina ante Eslovenia
Eslovenia no se rindió y encontró el empate al minuto 82, luego de un grave error de Martin Baturina en salida. Andraz Sporar aprovechó el regalo, condujo hacia el área y definió con precisión para poner el 1-1.
El gol visitante evidenció cierta falta de tensión en Croacia, que pese a tener el control del partido permitió que Eslovenia volviera a meterse en la pelea durante los minutos finales.
Cuando parecía que el amistoso terminaría empatado, apareció Mario Pasalic al 90+2’ para conectar una volea tras una dejada de cabeza de Josip Stanisic y marcar el 2-1 definitivo, con un remate que tocó Oblak y pegó en el larguero antes de entrar. Con este triunfo, Croacia recupera algo de confianza tras su derrota ante Bélgica y llega al Mundial con una victoria de último minuto, aunque con aspectos por corregir antes de enfrentar a Inglaterra, Ghana y Panamá en la fase de grupos.
🚨 Mario Pašalić has given lead at stoppage times.— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
🇭🇷 Croatia 2-1 Slovenia 🇸🇮
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