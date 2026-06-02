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Futbol

Bélgica se impone a Croacia, de Modric, rumbo al debut mundialista

Lukaku anotó en el amistoso ante Croacia l AP
Ramiro Pérez Vásquez 14:23 - 02 junio 2026
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Lukaku apareció en el último suspiro para sellar el triunfo 0-2

Bélgica cerró su preparación de cara a su debut mundialista con una victoria de 2-0 sobre Croacia en un encuentro amistoso disputado en el HNK Rijeka Stadium Rujevica, resultado que dejó buenas sensaciones para los dirigidos por el conjunto belga en uno de sus últimos exámenes antes de la competencia internacional.

El compromiso estuvo marcado por la cautela de ambos entrenadores, quienes optaron por administrar las cargas físicas de varios de sus futbolistas más importantes para evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio de la justa mundialista. A pesar de ello, el partido mantuvo intensidad y momentos de buen futbol.

Durante los primeros minutos, tanto croatas como belgas buscaron imponer condiciones mediante la posesión del balón, aunque las oportunidades claras frente a las porterías fueron escasas debido al orden defensivo mostrado por ambas selecciones.

Tielemans celebra su gol ante Croacia l AP

¿Quien abrió el marcador?

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin anotaciones, Bélgica encontró la ventaja al minuto 38. Una desatención en la zaga croata permitió que el balón quedara a merced de Youri Tielemans, quien no desaprovechó la oportunidad y sacó un remate preciso para vencer al guardameta y colocar el 1-0 en el marcador.

La anotación modificó el desarrollo del encuentro, obligando a Croacia a adelantar líneas en busca de la igualdad. Sin embargo, el conjunto balcánico se encontró con una defensa belga bien organizada que logró contener los intentos ofensivos de su rival antes del descanso.

Croacia vs Bélgica en amistoso l AP

Para la segunda mitad llegaron los movimientos desde los banquillos y uno de los más destacados fue el ingreso de Romelu Lukaku, quien sumó minutos importantes en su puesta a punto física. El delantero aportó presencia en el área y se convirtió en una constante preocupación para la defensa croata.

Con el paso de los minutos, el partido se mantuvo abierto y Croacia intentó generar peligro mediante jugadas elaboradas, mientras Bélgica apostó por la velocidad en los espacios. La estrategia terminó dando resultado en los instantes finales del encuentro.

Bélgica celebrando gol ante Croacia l AP

Lukaku cerró la victoria

Ya en el tiempo agregado, al 90+5, Bélgica sentenció el triunfo gracias a un letal contragolpe. La jugada dejó completamente solo a Romelu Lukaku frente al arquero Dominik Kotarski y el atacante definió con tranquilidad para marcar el 2-0 definitivo, cerrando así una actuación positiva para los Diablos Rojos antes de su presentación mundialista.

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