Las selecciones que nunca han sido campeonas del mundo y podrían dar la sorpresa

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y, aunque las potencias de siempre parten como favoritas, hay selecciones que nunca han levantado la Copa del Mundo y que podrían convertirse en la gran sorpresa del torneo. Con el nuevo formato de 48 equipos y más partidos que nunca, el margen para las sorpresas aumenta considerablemente.

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¿Quiénes son los candidatos inéditos?

Una de las selecciones que más llama la atención es Portugal. Los lusos siguen persiguiendo su primer título mundial y llegan con una generación llena de talento, combinando experiencia y juventud. Aunque gran parte de los reflectores siguen apuntando a Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con una plantilla profunda y competitiva que la coloca entre las selecciones más peligrosas del torneo.

Otra selección que podría dar el golpe es Países Bajos. Históricamente han estado cerca de la gloria con tres finales perdidas, pero nunca han podido coronarse. Sin embargo, siguen siendo una selección incómoda, ordenada tácticamente y con futbolistas de primer nivel en Europa.

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También aparece Marruecos, que ya sorprendió al mundo en Qatar 2022 llegando hasta semifinales. El conjunto africano mantiene una base sólida con jugadores como Achraf Hakimi y ha demostrado que puede competirle de tú a tú a cualquier potencia.

Habituales selecciones importantes

Croacia sigue siendo una selección muy competitiva. Aunque ya no cuenta con varios jugadores de la generación que llegó a la Final en 2018 y Semifinales en 2022, mantiene una estructura sólida y experiencia en partidos importantes. Cada Mundial encuentra la manera de competir por encima de lo esperado y ya demostró que puede eliminar a gigantes.

Además, el formato del Mundial 2026 podría beneficiar a este tipo de selecciones. Habrá más partidos, más desgaste físico y mayores oportunidades para equipos que tengan profundidad de plantel y buena adaptación táctica.

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