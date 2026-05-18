Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mundial 2026

Encabezados por Luka Modrić; así es la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026

La convocatoria de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 | AP
La convocatoria de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:28 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La selección subcampeona de 2018 presentó una lista que mezcla experiencia y juventud, con varias de sus figuras históricas buscando otra actuación destacada en una Copa del Mundo

La Selección de Croacia presentó oficialmente su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una lista encabezada por el histórico Luka Modrić, quien apunta a disputar otro gran torneo internacional con el combinado balcánico.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalić vuelve a combinar experiencia y juventud en una plantilla que buscará seguir haciendo historia en las Copas del Mundo. Además de Modrić, destacan nombres como Joško Gvardiol, Mateo Kovačić e Ivan Perišić.

Histórica participación en 2018

Croacia se ha convertido en una selección sumamente competitiva en los últimos años, alcanzando la final del Mundial de 2018 y consiguiendo el tercer lugar en Qatar 2022. Ahora, buscarán volver a sorprender al mundo con una generación que mantiene la esencia combativa y el orden táctico que los caracteriza.

La convocatoria de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La convocatoria de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 | X @HNS_CFF

Entre los convocados también aparecen futbolistas jóvenes que poco a poco comienzan a ganar protagonismo dentro del equipo nacional, pensando tanto en el presente como en el futuro de la selección europea.

Lo Último
17:18 Neymar reacciona a su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026; así celebró su regreso
17:16 Huiqui lucha por quedarse en Cruz Azul: el Campeonato sería suficiente
17:09 Muere Mark Fuhrman, el polémico detective del caso O.J. Simpson, a los 74 años
17:06 ¡Reunión de Campeones del Super Bowl! Así fue el reencuentro entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy
17:01 Cruz Azul: todas las Finales de Liga MX de La Máquina
16:53 ¡Oficial! Hansi Flick firma extensión de contrato con el Barcelona
16:46 Científicos advierten riesgos por calor en sedes del Mundial 2026
16:41 ¡Lo que genera Ney! Llanto en las calles de Brasil tras la convocatoria del jugador de Santos al Mundial 2026
16:34 Revientan a Kevin Mier en la felicitación de Cruz Azul: “Hay que regalarle manos al cumpleañero”
16:29 Marcelo celebra convocatoria de Neymar al Mundial 2026: “Vamos cara...”