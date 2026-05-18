Encabezados por Luka Modrić; así es la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026

La Selección de Croacia presentó oficialmente su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una lista encabezada por el histórico Luka Modrić, quien apunta a disputar otro gran torneo internacional con el combinado balcánico.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalić vuelve a combinar experiencia y juventud en una plantilla que buscará seguir haciendo historia en las Copas del Mundo. Además de Modrić, destacan nombres como Joško Gvardiol, Mateo Kovačić e Ivan Perišić.

Histórica participación en 2018

Croacia se ha convertido en una selección sumamente competitiva en los últimos años, alcanzando la final del Mundial de 2018 y consiguiendo el tercer lugar en Qatar 2022. Ahora, buscarán volver a sorprender al mundo con una generación que mantiene la esencia combativa y el orden táctico que los caracteriza.

La convocatoria de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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