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Futbol

¿Habrá nuevo DT en el Manchester City? Maresca apunta a ser el sucesor de Guardiola

Enzo Maresca en el Chelsea | AP
Ramiro Pérez Vásquez 14:10 - 18 mayo 2026
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Informes reportan que el español prepara su salida

Se acerca el fin de la era de Pep Guardiola con el Manchester City y todo apunta a que Enzo Maresca sería el único sustituto para cuando el español salga después de una largo legado en el conjunto de la Premier League y con la reciente adjudicación de la FA Cup.

De acuerdo a Fabrizio Romano, el italiano llegará al banquillo debido al giro que ha tenido el catalán con su futuro.: “Ningún otro nombre. Solo Enzo Maresca para el puesto en el Manchester City cuando Pep Guardiola se vaya”, resalta el reporte.

Solo falta cuando hará el anuncio Guardiola, todo indica que podría ser una vez culmine la temporada en la Premier League en donde continúa el enfrentamiento directo con el Arsenal en busca de la adjudicación del título.

Pep Guardiola celebrando l AP

¿Guardiola es leyenda del Manchester City?

Pep Guardiola sigue agrandando su legado en el futbol mundial. El técnico catalán alcanzó los 41 títulos como entrenador tras conquistar la FA Cup con el Manchester City, luego de vencer 1-0 al Chelsea en Wembley, un escenario emblemático en su carrera.

El triunfo no solo significó un nuevo trofeo para los Ciudadanos sino también un hito histórico para Guardiola, quien continúa acercándose al récord de Ferguson y reafirma su lugar entre los entrenadores más grandes de todos los tiempos.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Guardiola ha logrado sacar la casta adelante con el conjunto inglés, dándoles un total de 20 títulos: Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24; FA Cup: 2018/19, 2022/23 y 2025/26; Copa de la Liga: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26; Community Shield: 2018, 2019 y 2024; UEFA Champions League: 2022/23; Supercopa de Europa: 2023 y un Mundial de Clubes: 2023.

Guardiola y sus números previos

Antes de su etapa en Inglaterra, Guardiola construyó su leyenda en el Barcelona, donde conquistó 14 títulos en apenas cuatro temporadas, destacando dos Champions League y tres Ligas. Su estilo de juego marcó una época y es considerado uno de los equipos más influyentes en la historia del futbol.

Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP

Posteriormente, en el Bayern Múnich, sumó siete títulos más, consolidando su éxito en tres de las ligas más competitivas del mundo. Esta trayectoria lo posiciona como uno de los técnicos más consistentes y dominantes del futbol moderno.

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