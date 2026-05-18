¡A un paso del título! Arsenal vence por la mínima al Burnley

Todo depende de ellos. Solo de ellos. Si los 'Gunners' disparan con acierto contra el Crystal Palace, tendremos un nuevo campeón de Inglaterra. Y en la jornada 37, cumplieron con su parte. El Burnley cayó en Londres tras un córner, aunque seguramente se debatirá si pudo haber sido diferente.

Arsenal vs Burnley | AP

El Arsenal dominó la primera mitad, incluso pidieron un penalti tras la caída de Saka en el área, pero no hubo nada. Es más, todo el banquillo, junto con Arteta, saltó como si hubieran destrozado al internacional inglés en el área, cuando en realidad fue él quien golpeó a un rival y acabó en el suelo.



Aun así, el equipo superior logró el gol. Una regla no escrita, que el Arsenal gana tras un córner, se repitió en el minuto 37. Saka centró, Kai Havertz saltó perfectamente en el área chica y el alemán cabeceó para batir a Weisz, poniendo el 1-0.

En la segunda parte vimos a un Burnley más activo que llegó varias veces al área del Arsenal, pero también entendimos por qué descendieron. Faltó el último pase, no hubo disparos de calidad desde la distancia, y cuando tuvieron oportunidades a balón parado, no las aprovecharon.

Arsenal vs Burnley | AP

Quizás todo habría sido diferente si Paul Tierney, el árbitro principal del partido, hubiera mostrado una tarjeta roja después de que Havertz golpeara con la suela a Ugochukwu por la espalda. La jugada se revisó durante casi un minuto, pero el internacional alemán solo recibió una tarjeta amarilla.

Los 'Gunners' esperan el título desde 2004, cuando se proclamaron campeones de Inglaterra invictos. Recordemos que el Arsenal tiene 13 títulos de liga.

El Arsenal jugó con responsabilidad hasta el final, sin arriesgar, y así alcanzó los 82 puntos, cinco más que el Manchester City, que es segundo con un partido menos y juega el martes contra el Bournemouth.

Los 'Gunners' tienen todo en sus manos, y en la última jornada, la 38, se enfrentarán al Crystal Palace a domicilio, mientras que los 'Citizens' recibirán al Aston Villa.

Arsenal vs Burnley | AP