"El objetivo es ganar todo": Eduardo Camavinga 'hace promesa' tras cien victorias con Real Madrid

El triunfo por la mínima diferencia de Real Madrid ante Sevilla, gracias a un solitario gol de Vinicius Jr, representó un hito importante en la carrera de Eduardo Camavinga. El francés, que llegó al conjunto merengue en agosto de 2021 procedente de Stade Rennes, alcanzó las 100 victorias con los Merengues en LaLiga y ahora se enfoca en volver a coronarse con el club la próxima temporada.

"Esta cifra significa que hemos ganado un montón y tenemos que seguir así. Estoy muy orgulloso de estar y de hacer todo para el club. Yo doy todo cuando estoy en el campo y ahora estoy feliz de acabar hoy con 100 victorias. Espero que sean 101 en el próximo partido", declaró Camavinga en entrevista con Realmadrid TV este domingo.

En total, el francés ha disputado 142 partidos del campeonato español, por lo que las 100 victorias representan el 70 por ciento de los compromisos jugados en liga. En ese mismo periodo de tiempo, Camavinga tiene dos títulos de LaLiga, el primero obtenido en su primera campaña, la 2021-22, y el segundo hace dos años, en la Temporada 2023-24.

Eduardo Camavinga con Real Madrid en LaLiga | AFP

Camavinga 'promete' volver a ganar todo

Por otra parte, el futbolista de 23 años reconoció que para él es un sueño hecho realidad llegar a este punto con Real Madrid. "Es siempre un placer y un sueño. Cuando voy al entrenamiento siempre pienso en la victoria y en ganar títulos. Y ahora pienso que tenemos que ganar otra vez en el próximo partido y en la próxima temporada".

Por segunda campaña al hilo, los Merengues no ganaron ni la Copa del Rey, ni LaLiga, ni la Champions League, además que por segundo torneo consecutivo perdió la Final de la Supercopa de España contra Barcelona. No obstante, Camavinga externó su confianza en componer el camino a partir de la Temporada 2026-27.

Camavinga antes de ser expulsado en la Champions frente al Bayern Munich | AP

"Yo pienso que el objetivo del club es ganar todo. Tenemos que volver a ganar todo, ya sea la Liga, la Copa del Rey, tenemos que ganar. Eso empieza con una victoria, después dos, tres y tenemos que seguir así: ganar y ganar para lograr cada título para el club. Vamos a por muchas más victorias y también a por muchos más títulos", finalizó.

¿Qué pasará con Camavinga en Real Madrid?

En noviembre de 2023, el francés renovó su vínculo con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2029, es decir, al menos por tres años más. Sin embargo, en el último mes han circulado muchos rumores sobre su posible salida del equipo, con PSG, Manchester United y Liverpool como algunos de los clubes que se han manejado entre sus posibles destinos, aunque por ahora no hay negociaciones de ningún tipo.

Arbeloa y Camavinga | AP

De hecho, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, Camavinga tiene interés en seguir con Real Madrid y cumplir su contrato. Además, no fue incluido en la lista de Didier Deschamps para la Copa del Mundo 2026, por lo que eso reduce la posibilidad de que se revalorice. En las dos últimas temporadas, el valor de mercador de Camavinga pasó de 100 a 50 millones de euros, según Transfermarkt, por lo que difícilmente dejaría un ingreso importante en caso de una venta.