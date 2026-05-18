Científicos advierten riesgos por calor en sedes del Mundial 2026

A poco menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, especialistas en clima y salud encendieron las alertas sobre las condiciones meteorológicas que podrían afectar varios encuentros del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Dos grupos independientes de científicos, entre ellos la red World Weather Attribution (WWA) y un grupo internacional de investigadores que envió una carta abierta a la FIFA, señalaron que parte de los partidos programados podrían jugarse bajo temperaturas y niveles de humedad considerados peligrosos tanto para futbolistas como para aficionados.

El torneo de 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio./ AP

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con 104 partidos repartidos en 16 estadios y con la participación de 48 selecciones, el formato más grande en la historia de los Mundiales.

De acuerdo con el análisis presentado por la WWA, alrededor de una cuarta parte de los encuentros podrían desarrollarse bajo condiciones de calor extremo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron el índice conocido como WBGT, que combina temperatura, humedad, radiación solar y nubosidad para medir el estrés térmico en el cuerpo humano.

“Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte”, declaró Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution.

Según el estudio, cerca de 26 partidos podrían jugarse con niveles iguales o superiores a los 26 grados WBGT, rango que obliga a tomar medidas especiales de hidratación y enfriamiento para los deportistas. Además, al menos cinco encuentros podrían superar los 28 grados WBGT, considerado un nivel de riesgo elevado para realizar actividad física intensa.

Miami, Kansas City y Nueva Jersey figuran entre las ciudades con mayor riesgo por calor y humedad./ AP

¿Qué ciudades del Mundial 2026 tendrían más riesgo por calor extremo?

Los especialistas señalaron que los encuentros más delicados serían aquellos programados en estadios abiertos y en horarios diurnos, principalmente en ciudades como Miami, Kansas City y Nueva Jersey, donde las altas temperaturas y la humedad podrían generar escenarios complicados.

Aunque algunos inmuebles contarán con sistemas de climatización, los científicos advirtieron que los aficionados seguirán expuestos en accesos, zonas exteriores y áreas de reunión, donde el calor puede sentirse con mayor intensidad.

Otro punto que preocupa a los investigadores es el efecto de la humedad, ya que puede hacer que temperaturas aparentemente moderadas se conviertan en condiciones peligrosas para el cuerpo humano. De acuerdo con el reporte, un índice WBGT de 28 grados puede sentirse cercano a los 38 grados en un ambiente seco.