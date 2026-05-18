Hot Sale 2026: fechas, tiendas participantes y cómo evitar fraudes

El Hot Sale 2026 está por comenzar en México y miles de consumidores se preparan para aprovechar descuentos, promociones y meses sin intereses en tiendas en línea de distintas categorías.

La campaña nacional de comercio electrónico se lleva a cabo desde este 25 de mayo al 2 de junio de 2026, periodo durante el cual participarán cientos de marcas y plataformas digitales con ofertas especiales.

Durante una semana habrá todo tipo de ofertas en diferentes tiendas y marcas/Pixabay

¿Qué es el Hot Sale?

El Hot Sale es una iniciativa organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar las compras por internet en México.

El evento está inspirado en campañas internacionales como: Black Friday

Cyber Monday

Cyber Days y busca fomentar el comercio electrónico mediante descuentos y promociones exclusivas online.

Marcas y tiendas participantes

Para la edición 2026 participarán más de 700 empresas y plataformas de distintas categorías.

Entre las principales marcas y tiendas confirmadas aparecen: Amazon

Liverpool

Walmart

Mercado Libre

Coppel

Samsung

Nike

Shein

Nintendo

AliExpress

También se sumarán promociones bancarias con instituciones como: BBVA

Santander

Banorte

HSBC

Scotiabank

American Express

Las compras en líneas han incrementado considerablemente en los últimos años/Pixabay

¿Qué ofertas habrá?

Durante el Hot Sale suelen aparecer promociones en categorías como: Tecnología

Pantallas

Celulares

Consolas

Electrodomésticos

Moda

Viajes

Hogar

Belleza

Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecerán: Meses sin intereses

Cupones

Bonificaciones bancarias

Envíos gratis

Ofertas relámpago

Algunas plataformas incluso comenzarán promociones anticipadas desde días antes del inicio oficial.

Recomiendan tomar precauciones

Especialistas y autoridades advirtieron que durante temporadas de descuentos también aumentan los intentos de fraude digital y robo de datos bancarios.

Por ello recomendaron: Comprar únicamente en sitios oficiales

Revisar que las páginas tengan candado de seguridad

Evitar enlaces sospechosos enviados por mensajes o redes sociales

Comparar precios antes de comprar

También pidieron desconfiar de promociones demasiado bajas o productos con precios fuera de lo habitual.

Se recomienda a los clientes tomas todas las precauciones al momento de hacer sus compras/Pixabay

Consejos para evitar fraudes

Entre las principales recomendaciones de seguridad destacan: No compartir NIP ni contraseñas bancarias

Utilizar métodos de pago seguros

Revisar reputación de vendedores

Guardar comprobantes de compra

Activar alertas bancarias

En plataformas como Amazon o Mercado Libre también sugieren revisar: Calificaciones

Comentarios

Historial del vendedor

Autoridades recomiendan evitar redes públicas

Especialistas en ciberseguridad recomendaron evitar realizar compras conectado a redes WiFi públicas debido al riesgo de robo de información financiera.

Lo recomendable es utilizar: Redes domésticas seguras

Datos móviles

Equipos personales protegidos

Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes