Hot Sale 2026: fechas, tiendas participantes y cómo evitar fraudes
El Hot Sale 2026 está por comenzar en México y miles de consumidores se preparan para aprovechar descuentos, promociones y meses sin intereses en tiendas en línea de distintas categorías.
La campaña nacional de comercio electrónico se lleva a cabo desde este 25 de mayo al 2 de junio de 2026, periodo durante el cual participarán cientos de marcas y plataformas digitales con ofertas especiales.
¿Qué es el Hot Sale?
El Hot Sale es una iniciativa organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar las compras por internet en México.
El evento está inspirado en campañas internacionales como:
Black Friday
Cyber Monday
Cyber Days
y busca fomentar el comercio electrónico mediante descuentos y promociones exclusivas online.
Marcas y tiendas participantes
Para la edición 2026 participarán más de 700 empresas y plataformas de distintas categorías.
Entre las principales marcas y tiendas confirmadas aparecen:
Amazon
Liverpool
Walmart
Mercado Libre
Coppel
Samsung
Nike
Shein
Nintendo
AliExpress
También se sumarán promociones bancarias con instituciones como:
BBVA
Santander
Banorte
HSBC
Scotiabank
American Express
¿Qué ofertas habrá?
Durante el Hot Sale suelen aparecer promociones en categorías como:
Tecnología
Pantallas
Celulares
Consolas
Electrodomésticos
Moda
Viajes
Hogar
Belleza
Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecerán:
Meses sin intereses
Cupones
Bonificaciones bancarias
Envíos gratis
Ofertas relámpago
Algunas plataformas incluso comenzarán promociones anticipadas desde días antes del inicio oficial.
Recomiendan tomar precauciones
Especialistas y autoridades advirtieron que durante temporadas de descuentos también aumentan los intentos de fraude digital y robo de datos bancarios.
Por ello recomendaron:
Comprar únicamente en sitios oficiales
Revisar que las páginas tengan candado de seguridad
Evitar enlaces sospechosos enviados por mensajes o redes sociales
Comparar precios antes de comprar
También pidieron desconfiar de promociones demasiado bajas o productos con precios fuera de lo habitual.
Consejos para evitar fraudes
Entre las principales recomendaciones de seguridad destacan:
No compartir NIP ni contraseñas bancarias
Utilizar métodos de pago seguros
Revisar reputación de vendedores
Guardar comprobantes de compra
Activar alertas bancarias
En plataformas como Amazon o Mercado Libre también sugieren revisar:
Calificaciones
Comentarios
Historial del vendedor
Autoridades recomiendan evitar redes públicas
Especialistas en ciberseguridad recomendaron evitar realizar compras conectado a redes WiFi públicas debido al riesgo de robo de información financiera.
Lo recomendable es utilizar:
Redes domésticas seguras
Datos móviles
Equipos personales protegidos
Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes
Desde su creación en 2014, el Hot Sale se ha consolidado como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en México.
Cada año millones de personas aprovechan las promociones para adquirir productos y servicios con descuentos especiales, mientras las empresas incrementan significativamente sus ventas digitales durante esos días.