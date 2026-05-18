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Hot Sale 2026: fechas, tiendas participantes y cómo evitar fraudes

Del 25 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo el Hot Sale 2026/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:29 - 18 mayo 2026
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Este período de rebajas se ha vuelto una tradición en México que comenzó desde el año 2014

El Hot Sale 2026 está por comenzar en México y miles de consumidores se preparan para aprovechar descuentos, promociones y meses sin intereses en tiendas en línea de distintas categorías.


La campaña nacional de comercio electrónico se lleva a cabo desde este 25 de mayo al 2 de junio de 2026, periodo durante el cual participarán cientos de marcas y plataformas digitales con ofertas especiales.

Durante una semana habrá todo tipo de ofertas en diferentes tiendas y marcas/Pixabay

¿Qué es el Hot Sale?

El Hot Sale es una iniciativa organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar las compras por internet en México.


El evento está inspirado en campañas internacionales como:

  • Black Friday

  • Cyber Monday

  • Cyber Days

y busca fomentar el comercio electrónico mediante descuentos y promociones exclusivas online.

Marcas y tiendas participantes

Para la edición 2026 participarán más de 700 empresas y plataformas de distintas categorías.


Entre las principales marcas y tiendas confirmadas aparecen:

  • Amazon

  • Liverpool

  • Walmart

  • Mercado Libre

  • Coppel

  • Samsung

  • Nike

  • Shein

  • Nintendo

  • AliExpress


También se sumarán promociones bancarias con instituciones como:

  • BBVA

  • Santander

  • Banorte

  • HSBC

  • Scotiabank

  • American Express

Las compras en líneas han incrementado considerablemente en los últimos años/Pixabay

¿Qué ofertas habrá?

Durante el Hot Sale suelen aparecer promociones en categorías como:

  • Tecnología

  • Pantallas

  • Celulares

  • Consolas

  • Electrodomésticos

  • Moda

  • Viajes

  • Hogar

  • Belleza


Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecerán:

  • Meses sin intereses

  • Cupones

  • Bonificaciones bancarias

  • Envíos gratis

  • Ofertas relámpago


Algunas plataformas incluso comenzarán promociones anticipadas desde días antes del inicio oficial.

Recomiendan tomar precauciones

Especialistas y autoridades advirtieron que durante temporadas de descuentos también aumentan los intentos de fraude digital y robo de datos bancarios.


Por ello recomendaron:

  • Comprar únicamente en sitios oficiales

  • Revisar que las páginas tengan candado de seguridad

  • Evitar enlaces sospechosos enviados por mensajes o redes sociales

  • Comparar precios antes de comprar


También pidieron desconfiar de promociones demasiado bajas o productos con precios fuera de lo habitual.

Se recomienda a los clientes tomas todas las precauciones al momento de hacer sus compras/Pixabay

Consejos para evitar fraudes

Entre las principales recomendaciones de seguridad destacan:

  • No compartir NIP ni contraseñas bancarias

  • Utilizar métodos de pago seguros

  • Revisar reputación de vendedores

  • Guardar comprobantes de compra

  • Activar alertas bancarias


En plataformas como Amazon o Mercado Libre también sugieren revisar:

  • Calificaciones

  • Comentarios

  • Historial del vendedor

Autoridades recomiendan evitar redes públicas

Especialistas en ciberseguridad recomendaron evitar realizar compras conectado a redes WiFi públicas debido al riesgo de robo de información financiera.


Lo recomendable es utilizar:

  • Redes domésticas seguras

  • Datos móviles

  • Equipos personales protegidos

Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes

Desde su creación en 2014, el Hot Sale se ha consolidado como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en México.


Cada año millones de personas aprovechan las promociones para adquirir productos y servicios con descuentos especiales, mientras las empresas incrementan significativamente sus ventas digitales durante esos días.

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