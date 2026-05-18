Cruz Azul madruga a la Liga MX y anuncia sorpresiva sede para la Final

En un movimiento que tomó por sorpresa tanto a los aficionados como a los directivos del futbol mexicano, Cruz Azul se adelantó a los canales oficiales de la Liga MX para anunciar el inmueble que albergará sus próximos encuentros como local. La Máquina regresará a la que fue su casa por muchos años, el Estadio Ciudad de los Deportes, conocido con cariño por la afición de antaño como el "Estadio Azul".

Estadio Ciudad de los Deportes |&nbsp;IMAGO7

VÍCTOR VELÁZQUEZ SE ADELANTA A LA LIGA MX

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales de Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul. Mediante un emotivo video que repasa la historia y la identidad del club, el directivo dejó clara la postura de la institución con un contundente mensaje: "¡Volveremos!".

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que las autoridades de la Liga MX aún no han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Se espera que la confirmación definitiva por parte del organismo del balompié nacional se dé a conocer en los próximos días, una vez que se terminen de coordinar los calendarios y se hagan oficiales las fechas y horarios de los partidos.

LAS 'CASAS' DE LA MÁQUINA

Con este retorno, Cruz Azul busca poner fin a un periodo de constante inestabilidad en cuanto a sus sedes. En lo que va del presente torneo, el conjunto cementero ha tenido que "deambular" por distintos escenarios, disputando partidos como local en:

Estadio Olímpico Universitario

Estadio Cuauhtémoc

Estadio Banorte

LA 'MALDICIÓN' DEL AZUL

Para levantar el título de la Liga MX La Máquina tendrá que ir en contra de 'la maldición del Estadio Azul', pues mientras esta fue la casa del conjunto celeste, el equipo cementero jamás logró levantar un campeonato en el máximo circuito del futbol mexicano.