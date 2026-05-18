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Dani Carvajal dejará al Real Madrid tras 23 años en el club

Dani Carvajal dejará al Real Madrid tras 23 años en el club | MEXSPORT
Dani Carvajal dejará al Real Madrid tras 23 años en el club | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:10 - 18 mayo 2026
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El conjunto merengue hizo oficial la salida de su capitán al finalizar la temporada 2025-26, poniendo fin a una histórica etapa llena de títulos y momentos inolvidables

El Real Madrid anunció oficialmente que Dani Carvajal dejará de ser jugador del club al término de la presente temporada, cerrando así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club.

A través de un comunicado, el conjunto blanco confirmó que ambas partes acordaron poner fin a la relación profesional después de 23 temporadas ligadas al madridismo: 10 años en cantera y 13 con el primer equipo.

Adiós a un histórico Merengue

Carvajal se marcha como uno de los jugadores más ganadores en la historia del club, acumulando 27 títulos oficiales, entre ellos: 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Además, forma parte del selecto grupo de futbolistas que han conquistado 6 Copas de Europa.

El presidente del club, Florentino Pérez le dedicó unas palabras:

"Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera."

Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

El Estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado durante el último partido de Liga del equipo, en lo que será una emotiva despedida para uno de los grandes referentes del madridismo en los últimos años.

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