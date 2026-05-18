Jordan Carrillo tiene como destino un grande: Pumas, América, Cruz Azul o Chivas ¿Quién da más?

Joya. Jordan Carrillo es el hombre del momento. Lo que es un hecho es que las probabilidades para que regrese a Santos de Torreón son prácticamente nulas. La idea es que la joven promesa del futbol mexicano salga en este mercado y, de acuerdo con gente allegada al futbolista, equipos como Guadalajara, América y Cruz Azul ya preguntaron por sus servicios.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

CARRILLO GENERA INTERÉS EN LOS GRANDES

​¿El valor? Hasta ayer trascendieron cifras que no son necesariamente las correctas; aunque se aseguró que el valor actual es de cinco millones de dólares, esperarán hasta el próximo lunes para saber si la cotización aumenta, siempre y cuando sea campeón.

​Pumas no cuenta con la cláusula de compra inmediata y eso hace más complicada su permanencia, mas no es un hecho que Universidad no vaya a ejercer la adquisición del futbolista, a quien, de acuerdo con Transfermarkt, lo representa la empresa Elite, de Caleca Manfredi.

Jordan Carrillo ante Santos Laguna l IMAGO7

​Carrillo se convirtió en la figura de las semifinales al anotar el golazo de tiro libre con el que Pumas venció 1-0 a Pachuca en el partido de vuelta. Ese tanto empató el global 1-1 y le dio el pase a los universitarios a la Gran Final del futbol mexicano (por posición en la tabla), donde se medirán ante Cruz Azul.

​Su cotización, de acuerdo con conocedores, podría alcanzar entre 6 y 8 millones de dólares, lo que haría complicado que Pumas comprara su carta; sin embargo, América, Chivas y Cruz Azul quizá tendrían más solvencia económica para hacerlo.