Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jordan Carrillo tiene como destino un grande: Pumas, América, Cruz Azul o Chivas ¿Quién da más?

Jordan Carrillo | IMAGO7
René Tovar
René Tovar 15:24 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El mexicano es pretendido por los grandes del futbol mexicano

Joya. Jordan Carrillo es el hombre del momento. Lo que es un hecho es que las probabilidades para que regrese a Santos de Torreón son prácticamente nulas. La idea es que la joven promesa del futbol mexicano salga en este mercado y, de acuerdo con gente allegada al futbolista, equipos como Guadalajara, América y Cruz Azul ya preguntaron por sus servicios.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT
Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

CARRILLO GENERA INTERÉS EN LOS GRANDES

​¿El valor? Hasta ayer trascendieron cifras que no son necesariamente las correctas; aunque se aseguró que el valor actual es de cinco millones de dólares, esperarán hasta el próximo lunes para saber si la cotización aumenta, siempre y cuando sea campeón.

​Pumas no cuenta con la cláusula de compra inmediata y eso hace más complicada su permanencia, mas no es un hecho que Universidad no vaya a ejercer la adquisición del futbolista, a quien, de acuerdo con Transfermarkt, lo representa la empresa Elite, de Caleca Manfredi.

Jordan Carrillo ante Santos Laguna l IMAGO7

Carrillo se convirtió en la figura de las semifinales al anotar el golazo de tiro libre con el que Pumas venció 1-0 a Pachuca en el partido de vuelta. Ese tanto empató el global 1-1 y le dio el pase a los universitarios a la Gran Final del futbol mexicano (por posición en la tabla), donde se medirán ante Cruz Azul.

​Su cotización, de acuerdo con conocedores, podría alcanzar entre 6 y 8 millones de dólares, lo que haría complicado que Pumas comprara su carta; sin embargo, América, Chivas y Cruz Azul quizá tendrían más solvencia económica para hacerlo.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7
Lo Último
17:18 Neymar reacciona a su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026; así celebró su regreso
17:16 Huiqui lucha por quedarse en Cruz Azul: el Campeonato sería suficiente
17:09 Muere Mark Fuhrman, el polémico detective del caso O.J. Simpson, a los 74 años
17:06 ¡Reunión de Campeones del Super Bowl! Así fue el reencuentro entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy
17:01 Cruz Azul: todas las Finales de Liga MX de La Máquina
16:53 ¡Oficial! Hansi Flick firma extensión de contrato con el Barcelona
16:46 Científicos advierten riesgos por calor en sedes del Mundial 2026
16:41 ¡Lo que genera Ney! Llanto en las calles de Brasil tras la convocatoria del jugador de Santos al Mundial 2026
16:34 Revientan a Kevin Mier en la felicitación de Cruz Azul: “Hay que regalarle manos al cumpleañero”
16:29 Marcelo celebra convocatoria de Neymar al Mundial 2026: “Vamos cara...”