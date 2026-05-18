Marcelo celebra convocatoria de Neymar al Mundial 2026: “Vamos cara...”

La selección de Brasil confirmó este lunes su lista oficial de 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que una de las grandes noticias fue la presencia de Neymar, quien disputará su cuarta justa mundialista.

El atacante brasileño, que actualmente tiene 34 años, volverá a representar a la “Canarinha” luego de participar en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su inclusión en la convocatoria generó expectativa durante los últimos meses debido a las dudas que existían sobre su presencia en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

El estratega italiano decidió finalmente incluir al exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain en la lista definitiva, apostando por la experiencia y trayectoria del delantero para encarar la búsqueda del sexto campeonato mundial en la historia de Brasil.

Neymar llegará al Mundial 2026 con el objetivo de superar las actuaciones anteriores de la selección brasileña. En Brasil 2014, el conjunto sudamericano alcanzó las Semifinales y terminó en la cuarta posición. Posteriormente, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, el equipo fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7

Brasil apuesta por una ofensiva liderada por Neymar

La convocatoria presentada por Carlo Ancelotti cuenta con una amplia variedad de talento ofensivo para afrontar la Copa del Mundo. Neymar encabezará una delantera conformada por jóvenes y jugadores consolidados del futbol europeo.

Entre los atacantes convocados destacan Endrick, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior, además de Igor Thiago, Luiz Henrique y Rayan.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil | AP

La convocatoria de Neymar fue uno de los temas más comentados entre aficionados y figuras relacionadas con el futbol brasileño, quienes reaccionaron en redes sociales tras darse a conocer la lista oficial de convocados.

Marcelo reaccionó con emoción a la convocatoria

Uno de los exfutbolistas que expresó públicamente su felicidad por la presencia de Neymar en el Mundial fue Marcelo. El histórico lateral brasileño compartió un video en sus redes sociales en el que mostró su entusiasmo al enterarse de la convocatoria de su compatriota.

Marcelo reaccionó a la convocatoria de Brasil para la Copa del Mundo | MEXSPORT

Marcelo celebró de manera efusiva la decisión tomada por Carlo Ancelotti y destacó que siempre confió en que Neymar estaría presente en la Copa del Mundo de 2026.

“Se los dije, se los dije... Vamos, vamos carajo... yo sabía que iba a ir”, expresó Marcelo en el video difundido en sus plataformas digitales luego de conocer la lista definitiva de Brasil.

La convocatoria de Neymar representa una nueva oportunidad para el delantero brasileño de buscar el título mundial que ha perseguido a lo largo de su carrera profesional y que hasta ahora se le ha negado con la selección nacional.