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Futbol

¡Neymar al Mundial! El astro brasileño forma parte de la lista final de Brasil

Neymar Jr. en un partido en Rusia 2018 l MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 15:09 - 18 mayo 2026
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Carlo Ancelotti presentó a sus 26 convocados para la Copa del Mundo

¡El futbol baila al ritmo de la samba! Después de una gran incógnita, Carlo Ancelotti anunció la lista de 26 convocados rumbo a la Copa del Mundo, en la que Neymar Jr. fue la gran sorpresa del seleccionador italiano.

El anuncio que dio Carleto despertó la emoción de toda la afición brasileña, pues el futbolista del Santos ha sido de los más laureados del pueblo sudamericano. Si todo sigue como se indica, Ney jugará su cuarta Copa del Mundo.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7

¿Cuál es la lista final de Brasil?

La presencia del exjugador del Barcelona fue la más llamativa, aunque el evento de presentación fue toda una fiesta. La Confederación Brasileña de Futbol organizó una celebración con leyendas de su futbol para la presentación de los 26 seleccionados. 

  • Porteros: Alisson, Ederson, Weverton

  • Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

  • Medios: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta

  • Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

Convocados de Brasil | AP

Las palabras de Carlo Ancelotti

Previo al anuncio de la convocatoria, Carlo Ancelotti aseguró que muchos jugadores y aficionados no estarían contentos con la lista final. El estratega italiano aseguró que Brasil es un serio candidato a ganar la Copa del Mundo.

"Algunos jugadores no estarán contentos con esta lista. Lo siento mucho", dijo Carlo Ancelotti. "Creemos que es una lista que puede desenvolver un futbol de calidad (...) La lista no es perfecta, pero tengo que decir que la Copa del Mundo no la va a ganar el equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe. No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo", aseguró el estratega italiano.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil | AP
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