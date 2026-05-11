¡No se quiere quedar fuera! Neymar apunta al Mundial con una racha de buenas actuaciones con Santos

A menos de dos meses de la Copa del Mundo 2026, varios entrenadores ya han comenzado a cerrar las listas de los nombres que los acompañarán en el torneo veraniego, pero para las pequeñas dudas o bajas que se puedan generar, son algunos jugadores los que todavía buscan hacerse de un lugar.

Tal es el caso de Neymar, quien con muy pocos días de distancia para que se lleve a cabo el torneo, ha levantado su nivel para que Carlo Ancelotti pueda voltearlo a ver e incluirlo en la lista final para jugar el próximo Mundial.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP

Ney mejora para ser tomado en cuenta

En los últimos partidos que ha jugado Neymar con el Santos de Brasil, su rendimiento ha sido superior, incluso superando el tema de las lesiones, lo cual había dejado con dudas a Ancelotti para incluirlo en las convocatorias recientes.

En el último partido de Santos ante Bragantino, Ney fue el autor de uno de los dos goles con los que se hicieron con la victoria, esto al 45+5', pero eso no es todo, durante los últimos 17 partidos, el ex jugador de Barcelona y PSG ha anotado 11 veces, mientras que también ha sido el asistente de otros cuatro, participando en 15 goles de manera directa en los duelos del club carioca.

Neymar Jr. jugando con Santos de Brasil l AP

Esta misma estadística deja en general que Neymar entrega ya sea un gol o una asistencia cada 98 minutos durante la misma cantidad de partidos que ya se habían comentado (17). Con tan poco tiempo para que se lleve a cabo el Mundial, el buen momento que vive el 10 podría ser una buena noticia para su regreso a la Selección Brasileña.

Neymar Jr with another goal for Santos tonight. 🇧🇷



A goal or assist delivered every 98 mins in last 17 games. 🔥



🏟️ 17 games

⚽️ 11 goals

🅰️ 4 assists



🎥 nodetalhecontent_ on Instagram pic.twitter.com/iTCOVj4WxI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Romario exige a Neymar en el Mundial 2026

Romario fue contundente al hablar sobre el futuro de la Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026 y dejó claro que Neymar debe formar parte de la convocatoria. El campeón del mundo en 1994 considera que, pese a las lesiones y las dudas físicas que rodean al delantero del Santos, su experiencia y calidad siguen siendo determinantes para la Canarinha.

Durante una entrevista con televisión brasileña, el histórico exdelantero aseguró que Neymar todavía puede marcar diferencias en partidos importantes y aportar liderazgo dentro del grupo. Para Romario, Brasil atraviesa una etapa de transición generacional y necesita futbolistas con personalidad para competir al máximo nivel en la próxima Copa del Mundo.

Romario exige conocer en que gasta el CO Rio 2016 | AP