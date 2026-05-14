Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030

La Confederación Brasileña de Futbol dio a conocer la renovación de contrato de Carlo Ancelotti hasta la Copa del Mundo 2030, en donde las sedes serán España, Portugal y Marruecos, el contrato anterior terminaba en el Mundial 2026.

El acuerdo fue iniciativa de ambas partes para continuar con el proyecto de la Selección de Brasil juntos, Samir Xaud, presidente de la CBF, tomo como medida ponerse en contacto inmediatamente con el italiano y mostrarle la nueva propuesta de renovación que lo incluía con los auriverdes hasta le 2030.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

Desde que llego al país en mayo del año pasado, cambio todo el panorama de la Selección Brasileña, tanto fue la mejora que muchos asumen que el tiempo del contrato inicial era muy corto tras tener tan buenos resultados y el Mundial 2026 en puerta, tanto la prensa como los aficionados querían ver mas de Ancelotti en la Selección.

Ancelotti en la Verdeamarela

Después de los buenos resultados del DT, Brasil pudo lograr una estabilidad que los ha ayudado ha mantenerse como una de las selecciones más peligrosas para este Mundial 2026, por eso mismo, jugadores como Raphinha, Danilo, Vinicius, Alisson y Casemiro respaldan la decisión de la Selección de mantener a Ancelotti a cargo de La Canarinha.

Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT