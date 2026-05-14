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Futbol

Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030

Ancelotti seguirá siendo parte de Brasil | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 12:04 - 14 mayo 2026
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Carlo Ancelotti permanecerá con la Selección Brasileña hasta el Mundial 2030

La Confederación Brasileña de Futbol dio a conocer la renovación de contrato de Carlo Ancelotti hasta la Copa del Mundo 2030, en donde las sedes serán España, Portugal y Marruecos, el contrato anterior terminaba en el Mundial 2026.

El acuerdo fue iniciativa de ambas partes para continuar con el proyecto de la Selección de Brasil juntos, Samir Xaud, presidente de la CBF, tomo como medida ponerse en contacto inmediatamente con el italiano y mostrarle la nueva propuesta de renovación que lo incluía con los auriverdes hasta le 2030.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

Desde que llego al país en mayo del año pasado, cambio todo el panorama de la Selección Brasileña, tanto fue la mejora que muchos asumen que el tiempo del contrato inicial era muy corto tras tener tan buenos resultados y el Mundial 2026 en puerta, tanto la prensa como los aficionados querían ver mas de Ancelotti en la Selección.

Ancelotti en la Verdeamarela

Después de los buenos resultados del DT, Brasil pudo lograr una estabilidad que los ha ayudado ha mantenerse como una de las selecciones más peligrosas para este Mundial 2026, por eso mismo, jugadores como Raphinha, Danilo, Vinicius, Alisson y Casemiro respaldan la decisión de la Selección de mantener a Ancelotti a cargo de La Canarinha.

Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT

Ancelotti no solo consiguió renovarse hasta 2030, también es uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, además de ser considerado parte de los mejores directores técnicos de las selecciones tras una larga trayectoria que incluyen clubes como el PSG, Real Madrid y Chelsea.

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