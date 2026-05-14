Afición del Real Madrid ‘explota’ contra Florentino: ‘Vete ya’; el presidente se encaró con seguidores

La situación en el Real Madrid parece ir en picada. El equipo Merengue recibió al Real Oviedo en el duelo correspondiente a la Jornada 36 de LaLiga, esto tras la derrota ante el Barcelona, donde el equipo perdió la oportunidad del título, lo que causó molestia entre sus seguidores y el ataque hacia su presidente, Florentino Pérez.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

¿Qué pasó entre Florentino y la afición?

Luego de que el Madrid cayera en el Spotify Camp Nou 2-0 ante el odiado rival, dejando la oportunidad de levantar un título en el 2025/26, por lo que la afición explotó en contra de la administración, pidiendo incluso la salida del presidente.

Solo un par de días después, el equipo enfrentó otro partido de liga, ahora ante el Real Oviedo, desde el Santiago Bernabéu. Pese a que el recinto de la capital de España presentó un nuevo lleno total, sin embargo, las protestas también fueron parte del espectáculo.

Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu | AP

Durante el primer tiempo, la afición que se dio cita en el teatro de la Castellana se mostró como cualquier partido de liga, pero las gradas no tardaron en mostrar su desaprobación con la administración Blanca.

Todo el problema se derivó gracias a una pancarta que apareció en las gradas del estadio, la cual portaba el mensaje de ‘florentino vete ya’. La polémica llegó cuando la seguridad apareció en la zona y le quitó a los seguidores el papel, además de pedirles que se retiraran del evento.

Vinicius Júnior en duelo del Real Madrid | AP

Momentos más tarde la tensión aumentó más, pues seguidores que se encontraban cerca del palco del presidente intercambiaron palabras de manera ‘brusca’, pues las cámaras pudieron ver a Florentino bastante agitado mientras se llevaba a cabo la discusión.

La seguridad del Santiago Bernabéu retira una pancarta a un aficionado que protestaba en la grada.



"Florentino, culpable". pic.twitter.com/eXIgHiVqBU — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 14, 2026

¿Relación rota?

Luego de dos año sin títulos, la afición parece estar cada vez menos paciente con la dirigencia del Real Madrid, pues por primera vez en muchos años de mandato han comenzado a mandar mensajes en contra de Florentino, pidiendo su salida y una nueva administración.

Por su parte el presidente del Madrid ya había hablado al respecto antes de la situación en el Bernabéu, asegurando que él no va a dimitir a su cargo, sino que buscará una nueva reelección y seguir con el mandato del equipo.