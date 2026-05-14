Paris Jackson gana batalla legal y recupera 625 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson obtuvo una victoria legal relacionada con la administración del patrimonio de su padre, Michael Jackson, luego de que una corte de Los Ángeles ordenara devolver 625 mil dólares entregados previamente como bonificaciones a despachos jurídicos externos.

La resolución judicial determinó que esos pagos, realizados en 2018, no contaban con la autorización formal requerida, por lo que deberán ser reintegrados al patrimonio del cantante fallecido en 2009.

El caso surgió después de que Paris Jackson cuestionara diversos movimientos financieros vinculados a la herencia del intérprete de “Thriller”, administrada por los albaceas John Branca y John McClain. La modelo y actriz argumentó que existían pagos excesivos y poca claridad en algunos procesos relacionados con asesores legales externos.

Paris Jackson. / @parisjackson

¿Por qué Paris Jackson llevó el caso ante la justicia?

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la controversia no se centró en honorarios legales ordinarios, sino en bonificaciones extraordinarias otorgadas a firmas externas. El tribunal concluyó que dichos incentivos económicos no siguieron el protocolo formal de aprobación.

El portavoz de Paris Jackson señaló que la decisión representa un avance en los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración de la herencia familiar.

Por su parte, los administradores del patrimonio defendieron los pagos y aseguraron que eran habituales dentro de la industria del entretenimiento. También sostuvieron que su gestión ayudó a incrementar considerablemente el valor de la fortuna de Michael Jackson desde su muerte.

Paris Jackson obtuvo una victoria legal luego de que una corte ordenara devolver 625 mil dólares al patrimonio de Michael Jackson. / @parisjackson

El patrimonio de Michael Jackson sigue siendo uno de los más lucrativos de la música

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, su patrimonio quedó bajo control de un fideicomiso administrado legalmente por John Branca y John McClain. Con los años, la herencia del cantante se convirtió en una de las más rentables de la industria musical gracias a derechos musicales, acuerdos comerciales y catálogos editoriales.

Incluso, el propio juez reconoció durante el proceso que la administración logró fortalecer financieramente el patrimonio; sin embargo, aclaró que los 625 mil dólares en disputa no fueron aprobados correctamente.

La resolución también establece que los despachos jurídicos involucrados deberán devolver el dinero al patrimonio del artista, mientras la corte mantendrá supervisión sobre el cumplimiento del fallo.