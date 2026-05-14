‘Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero’: Mbappé y Arbeloa envueltos en polémica

El príncipe de Francia, Kylian Mbappé, continúa envuelto en polémica dentro del Real Madrid, ahora todo gracias a su ausencia en el 11 inicial de Álvaro Arbeloa para el duelo de la Jornada 35 de LaLiga entre el cuadro Blanco y el Real Oviedo, el cual pese a terminar en victoria para los locales dejó mucho de qué hablar tras la ausencia del delantero francés.

Mbappé en el Real Madrid vs Real Oviedo | AP

¿Qué pasó entre Mbappé y Arbeloa?

Luego de estar fuera casi un mes por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, el delantero de la Selección de Francia volvió a estar dentro de los convocados para u juego oficial, sin embargo, este ingresó hasta el segundo tiempo, causando una gran incógnita entre los seguidores del equipo.

Mbappé entró hasta los 68 del complemento, sustituyendo a Gonzalo García, teniendo únicamente un par de llegadas en el área rival. Tras el juego, la prensa no dudó en cuestionar al atacante sobre la situación.

Mbappé en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid | AP

El jugador de 27 años, señaló que físicamente estaba para ingresar desde el cieno, pero la decisión de quedarse en el banquillo fue de su entrenador, Álvaro Arbeloa, quién le confesó su lugar actual en el club.

Hoy no he jugado porque Álvaro Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Preguntadle al míster. Yo estaba listo para ser titular”, confesó Mbappé.

Mbappé previo al duelo entre el Real Madrid vs Real Oviedo | AP

Arbeloa responde a Mbappé

Luego de que Mbappé reveló las palabras de Arbeloa a los medios, el estratega español apareció ante los medios para hablar sobre la situación con el jugador. El técnico del equipo señaló que las palabras del delantero no fueron del todo correctas, pues los términos que él uso no son los mismos que reveló 'Kiki'.

"Mbappé no me habrá entendido bien. No sé qué decirte. En ningún momento le he dicho que es el cuarto delantero del Real Madrid. Ni tengo cuatro delanteros ni le eh dicho semejante frase", declaró el técnico.