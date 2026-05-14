Juez federal concede medidas cautelares a dueños de palcos del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026
Salieron ganones. Tras meses de disputa, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte finalmente han recibido buenas noticias luego de que se dieran a conocer las medidas cautelares otorgadas por un juez federal, resolución que garantiza distintos derechos relacionados con el uso y disposición de estos espacios durante los eventos celebrados en el inmueble, incluida la Copa del Mundo 2026.
La resolución judicial protege a integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, cuyos títulos de propiedad fueron expedidos en 1965 y cuentan con una vigencia de 99 años.
Medidas cautelares reconocen derechos de palcohabientes
Roberto Ruano, representante de la asociación, informó que las medidas cautelares ya fueron dictadas y que tanto la FIFA, como la administración del estadio y otras partes involucradas serán notificadas entre ayer y hoy.
De acuerdo con Ruano, una de las principales medidas dictadas por el juez federal establece que los propietarios de palcos podrán ingresar alimentos y bebidas durante los partidos y actividades del Mundial de 2026.
“Hoy un juez federal nos ha otorgado medidas cautelares. La primera es que los palcos pueden introducir alimentos y bebidas durante el Mundial. Es una orden judicial, no está sujeta a interpretación ni a si el estadio quiere cumplirla o no”, declaró el representante a las afueras del inmueble.
Otra de las medidas reconoce el derecho de los titulares a utilizar los espacios de estacionamiento contemplados en sus títulos de propiedad. Además, el fallo señala que los palcos y plateas pueden ser vendidos, rentados o traspasados libremente.
Ruano aseguró que esta resolución contradice un comunicado previo emitido por la administración del estadio, en el que se advertía que la comercialización o reventa de los lugares podría derivar en la cancelación de accesos debido a lineamientos relacionados con la FIFA para el Mundial de 2026.
Según explicó, la asociación decidió acudir ante instancias judiciales luego de recibir correos y comunicaciones que consideraron amenazas respecto al uso de sus propiedades.
“Hemos recibido muchas amenazas por correos por parte del estadio y finalmente nos orillaron a acudir ante instancias judiciales para hacer valer y que se respeten nuestros derechos”, comentó.
“Por último, están obligando a FIFA a que nos otorguen nuestros accesos, tal y como están establecidos en nuestros títulos”, afirmó Ruano.
Con las medidas cautelares concedidas por el juez federal, los integrantes de la asociación sostienen que quedan reafirmados los derechos establecidos en sus títulos de propiedad mientras continúa el proceso relacionado con el uso de los palcos del estadio sede del Mundial de 2026.