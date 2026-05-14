Juez federal concede medidas cautelares a dueños de palcos del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Salieron ganones. Tras meses de disputa, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte finalmente han recibido buenas noticias luego de que se dieran a conocer las medidas cautelares otorgadas por un juez federal, resolución que garantiza distintos derechos relacionados con el uso y disposición de estos espacios durante los eventos celebrados en el inmueble, incluida la Copa del Mundo 2026.

La resolución judicial protege a integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, cuyos títulos de propiedad fueron expedidos en 1965 y cuentan con una vigencia de 99 años.

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Medidas cautelares reconocen derechos de palcohabientes

Roberto Ruano, representante de la asociación, informó que las medidas cautelares ya fueron dictadas y que tanto la FIFA, como la administración del estadio y otras partes involucradas serán notificadas entre ayer y hoy.

De acuerdo con Ruano, una de las principales medidas dictadas por el juez federal establece que los propietarios de palcos podrán ingresar alimentos y bebidas durante los partidos y actividades del Mundial de 2026.

“Hoy un juez federal nos ha otorgado medidas cautelares. La primera es que los palcos pueden introducir alimentos y bebidas durante el Mundial. Es una orden judicial, no está sujeta a interpretación ni a si el estadio quiere cumplirla o no”, declaró el representante a las afueras del inmueble.

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Otra de las medidas reconoce el derecho de los titulares a utilizar los espacios de estacionamiento contemplados en sus títulos de propiedad. Además, el fallo señala que los palcos y plateas pueden ser vendidos, rentados o traspasados libremente.

Ruano aseguró que esta resolución contradice un comunicado previo emitido por la administración del estadio, en el que se advertía que la comercialización o reventa de los lugares podría derivar en la cancelación de accesos debido a lineamientos relacionados con la FIFA para el Mundial de 2026.

Según explicó, la asociación decidió acudir ante instancias judiciales luego de recibir correos y comunicaciones que consideraron amenazas respecto al uso de sus propiedades.

“Hemos recibido muchas amenazas por correos por parte del estadio y finalmente nos orillaron a acudir ante instancias judiciales para hacer valer y que se respeten nuestros derechos”, comentó.

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“Por último, están obligando a FIFA a que nos otorguen nuestros accesos, tal y como están establecidos en nuestros títulos”, afirmó Ruano.