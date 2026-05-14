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Futbol

Norberto Scoponi tras errores de Kevin Mier ante Chivas: 'No nos volvamos locos, es mejor que Gudiño'

Kevin Mier durante partido ante Chivas en el Estadio Azteca | IMAGO7
Kevin Mier durante partido ante Chivas en el Estadio Azteca | IMAGO7
Arturo Aguilar Mireles
Arturo Aguilar Mireles 17:55 - 14 mayo 2026
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El exarquero de Cruz Azul pidió calma tras las fallas de Kevin Mier y defendió su titularidad sobre Andrés Gudiño

La noche del pasado 13 de mayo fue de auténtica pesadilla para el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, quien tuvo un par de errores que significaron los dos goles con los que Chivas le empató a La Máquina en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026.

A los 28 minutos de juego, Mier rechazó sin fuerza un balón hacia el centro del área tras disparo de Ricardo Marín, que fue aprovechado por Santiago Sandoval para abrir el marcador en el Estadio Azteca y, en el segundo tiempo, el arquero colombiano no supo desviar un cabezazo de Ángel Sepúlveda que dio en la base del poste para después encontrar la mano de Kevin e incrustarse al fondo de las redes.

Este par de errores fueron duramente criticados tanto por especialistas como por aficionados cementeros, quienes incluso comenzaron a pedir el regreso de Andrés Gudiño para proteger el arco celeste para el duelo de Vuelta ante Chivas en el Estadio Jalisco.

El arquero colombiano ante el cabezazo de Ángel Sepúlveda que terminó en gol | IMAGO7
El arquero colombiano ante el cabezazo de Ángel Sepúlveda que terminó en gol | IMAGO7

Sin embargo, para el exguardameta de Cruz Azul, Norberto Scoponi, estas reacciones son exageradas, pues asegura que Kevin Mier es mejor portero que Gudiño.

"Sí, se me hace mejor portero Kevin Mier. No nos podemos volver locos porque el arquero tuvo un error. Me parece que los arqueros siempre tienen errores; si empiezas a analizar todos los goles de la Liguilla, siempre le encuentras un defecto al portero; pero, en este momento, el problema es que de local Cruz Azul no hizo diferencia y esos goles le costaron el resultado", reveló Scoponi en entrevista para RÉCORD.

"Mier lo venía haciendo muy bien, tuvo una lesión grave que lo tuvo mucho tiempo afuera, se recuperó y le respetaron el puesto. Eso es normal en cualquier equipo; de ahí en más, si el técnico decide que Mier anduvo mal o tiene alguna preocupación y quiere poner a Gudiño, lo puede hacer, pero a Mier se le respetó la titularidad y, más allá de los errores, me parece que es un buen portero y tiene que seguir mejorando nada más", agregó.

'Lo que cuesta es la Liguilla'

Esta no es la primera vez que Kevin Mier se equivoca en una Semifinal. En la antesala de la Final en el Clausura 2024 y en la del Apertura 2025, tuvo sendos errores, ambos ante América, que les costaron la clasificación a los de La Noria.

Scoponi, quien sabe muy bien lo que es enfrentar estas instancias importantes con Cruz Azul, con los que ganó una Copa y dos títulos de Concacaf, refiere lo mucho que cuesta una pifia en estos juegos.

Kevin Mier se lamenta tras error contra América en el Clusura 2025 | IMAGO7
Kevin Mier se lamenta tras error contra América en el Clusura 2025 | IMAGO7

"Lo que le cuesta son los momentos en los que tiene los errores, porque errores los tienen todos. Me parece que lo de él es tratar de trabajar y mentalizarse bien en los partidos decisivos, en los partidos de Liguilla, que son los más importantes. Porque si pasa en el torneo, por ahí no pasa nada, pero en los partidos decisivos, una falla importante del arquero, te puede dejar afuera", aseveró el nacido en Rosario, Argentina.

Favoritos al título

Con el duelo de Vuelta a disputarse entre el Rebaño Sagrado y La Máquina en el Estadio Jalisco el próximo sábado, Scoponi Casanova aseguró que esta llave es de donde saldrá el próximo campeón del futbol mexicano.

Norberto Scoponi en su etapa como portero de Cruz Azul en 1995 | MEXSPORT
Norberto Scoponi en su etapa como portero de Cruz Azul en 1995 | MEXSPORT

"Me parece que (Chivas y Cruz Azul) fueron los equipos que mejor manejaron la Liguilla. A Pumas le hacen seis goles en dos partidos, igual que a América, pero pasa Pumas. Esos altibajos que tiene Pumas en la Semifinal o la Final le pueden costar caro. A mí me parece que el ganador de entre Cruz Azul y Chivas va a ser el Campeón", sentenció el excancerbero cementero.

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