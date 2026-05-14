Cruz Azul rescata empate ante Chivas con polémico penal y todo se definirá en la Vuelta

Un duelo que estuvo a la altura de una semifinal. Cruz Azul y Chivas firmaron un vibrante empate 2-2 en la ida del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido cargado de emociones, errores puntuales y golazos que dejaron todo abierto para la Vuelta en el Estadio Jalisco.

Así fue el partido

El encuentro arrancó con intensidad, con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos. Sin embargo, fue el Rebaño Sagrado el que pegó primero en el marcador, aprovechando una desatención que terminó siendo clave en el desarrollo del juego.

Pero Cruz Azul no tardó en responder, y lo hizo con una auténtica joya. Charly Rodríguez sorprendió a propios y extraños al ver adelantado a Whalley y sacar un disparo espectacular que terminó en el fondo del arco, firmando uno de los mejores goles de la noche y devolviendo la igualdad al marcador.

Charly Rodríguez marcó un golazo para empatar el partido en el primer tiempo | MEXSPORT

Para la segunda mitad, el ritmo no bajó. Chivas volvió a tomar la ventaja gracias a una jugada inmediata tras un cambio clave. Miguel Gómez, con apenas cuatro minutos y nueve segundos en el campo, apareció al 49’ para asistir a Ángel Sepúlveda, quien no perdonó frente al arco y aplicó la ley del ex.

El partido se tornó más físico y tenso con el paso de los minutos, y la polémica no tardó en aparecer. Bryan González protagonizó una acción controvertida tras un posible pisotón sobre Christian Ebere dentro del área, lo que llevó al árbitro a señalar la pena máxima a favor de los celestes.

Sepúlveda aplicó la Ley del Ex y marcó ante Cruz Azul para darle ventaja a Chivas | MEXSPORT

Desde los once pasos, el propio Ebere asumió la responsabilidad y no falló. El delantero nigeriano ejecutó con categoría para poner el 2-2 definitivo, desatando la euforia en el Estadio Banorte y manteniendo con vida a Cruz Azul en la eliminatoria.

Cruz Azul está obligado a ganar en Guadalajara si quiere meterse a la gran final, mientras que Chivas buscará hacer valer su localía en el Estadio Jalisco para sellar su pase.Todo se definirá en un segundo capítulo que promete ser igual o aún más explosivo.