De la UNAM para el mundo: desarrollan antibióticos con chile habanero y alacrán

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a colocarse en el centro de la innovación científica internacional luego de que investigadores lograran desarrollar nuevos antibióticos utilizando ingredientes tan inesperados como veneno de alacrán y chile habanero.

El avance científico, encabezado por especialistas del Instituto de Biotecnología de la máxima casa de estudios, representa una esperanza frente a uno de los problemas más graves de salud pública en el mundo: la resistencia bacteriana a los antibióticos tradicionales.

El chile habanero es muy famoso dentro de la gastronomía mexicana / Magnetic

Los nuevos compuestos han demostrado efectividad contra bacterias altamente peligrosas como Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis, así como Staphylococcus aureus, responsable de infecciones severas que pueden derivar en neumonía, meningitis, septicemia e incluso daños óseos.

El proyecto es liderado por investigadores de la UNAM en colaboración con científicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y de la Universidad de Stanford, consolidando una alianza científica internacional con sello mexicano.

Científicos de la UNAM están trabajando con el veneno del alacrán para crear un antibiótico / Especial

Así funciona el antibiótico creado con veneno de alacrán

Uno de los descubrimientos más sorprendentes proviene del veneno del alacrán Diplocentrus melici, especie originaria de Veracruz. Los especialistas descubrieron que el veneno contiene moléculas llamadas benzoquinonas, capaces de cambiar de color al contacto con el aire y atacar bacterias específicas dependiendo de su composición.

La benzoquinona azul mostró efectividad contra la bacteria que provoca tuberculosis, mientras que la roja logró combatir la Staphylococcus aureus.

Además, las investigaciones revelaron que estos compuestos también pueden actuar contra Acinetobacter baumannii, una de las bacterias más peligrosas por su alta resistencia a antibióticos convencionales y frecuente presencia en hospitales.

Los componentes del chile pueden combatir neumonía, sepsis e infecciones urinarias / Magnific

El doctor Possani Postay explicó que las moléculas fueron aisladas, estudiadas y sintetizadas para crear compuestos capaces de utilizarse en futuros tratamientos médicos.

El chile habanero también podría salvar vidas

Mientras tanto, otro grupo de científicos de la UNAM descubrió propiedades antimicrobianas en el chile habanero (Capsicum chinense Jacq.), uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana.

Los investigadores identificaron un péptido llamado defensina J1-1, capaz de combatir la bacteria Pseudomonas aeruginosa, microorganismo asociado con infecciones hospitalarias graves. A partir de este hallazgo se desarrolló un nuevo antibiótico llamado XisHar J1-1.

Ahora se requiere una inversión millonaria y apoyo de farmacéuticas para producir los medicamentos a gran escala / Especial

Las infecciones provocadas por esta bacteria pueden generar neumonía, sepsis, infecciones urinarias y severos daños en la piel, especialmente en pacientes hospitalizados o con sistemas inmunológicos debilitados.

El proyecto es encabezado por el doctor Gerardo Corzo Burguete junto con especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán.

El gran reto: convertirlo en medicamento real

Aunque los avances científicos ya cuentan con patente en México y Sudáfrica, los antibióticos todavía permanecen en etapa experimental y aún no están disponibles comercialmente.

Los investigadores reconocieron que el siguiente paso será realizar ensayos clínicos, proceso que requiere una inversión millonaria y apoyo de farmacéuticas para producir los medicamentos a gran escala.

“Lo que sigue es hacer los ensayos clínicos; sin embargo, estos implican un gran gasto. Ojalá que alguna farmacéutica mexicana que nos ayude a hacerlos y a producir en masa los dos nuevos antibióticos”, indicó Possani Postay a Gaceta UNAM.

Especialistas consideran que este tipo de investigaciones podrían convertirse en herramientas clave para combatir la resistencia antimicrobiana, fenómeno que preocupa seriamente a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).