UNAM alerta sobre síntomas que podrían indicar depresión y no solo tristeza

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes en el mundo y, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puede afectar seriamente la calidad de vida cuando no se detecta y atiende a tiempo. Especialistas señalan que muchas personas suelen confundirla con tristeza temporal, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.

Según la institución, este padecimiento está relacionado con alteraciones químicas en el cerebro, principalmente vinculadas con la serotonina y otras sustancias que influyen directamente en las emociones y el estado de ánimo. Una de las consecuencias más graves puede ser el suicidio, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años.

La UNAM advirtió que síntomas persistentes como cansancio, irritabilidad y tristeza podrían estar relacionados con depresión./ Pixabay

La UNAM detalló que la depresión provoca una pérdida de interés por actividades que antes generaban satisfacción, además de afectar la capacidad de concentración, el sueño, la alimentación y la convivencia social. En casos severos, también puede generar síntomas físicos como dolor corporal, rigidez muscular u hormigueo.

En México, datos de la Secretaría de Salud indican que alrededor de 3.6 millones de adultos viven con depresión y que aproximadamente el uno por ciento enfrenta manifestaciones graves del trastorno. A nivel mundial, se calcula que más de 350 millones de personas padecen algún tipo de condición depresiva.

¿Cómo saber si es tristeza o depresión?

Los especialistas explican que la tristeza suele ser temporal y aparece como respuesta a situaciones específicas. Sin embargo, cuando los síntomas permanecen durante semanas o meses y afectan la vida cotidiana, podría tratarse de un trastorno depresivo.

Entre las señales de alerta más frecuentes destacan la irritabilidad constante, problemas para concentrarse, alteraciones del sueño, pérdida de interés en actividades recreativas o sociales y pensamientos recurrentes relacionados con la muerte o la falta de sentido de vida.

Especialistas señalan que la depresión afecta el estado emocional, el sueño, la concentración y la calidad de vida./ Pixabay

También puede presentarse disminución del deseo sexual, cansancio persistente y dificultades para tomar decisiones simples. Expertos advierten que intentar enfrentar estos síntomas sin ayuda profesional puede agravar el problema y retrasar la recuperación.

Distimia: la depresión silenciosa que puede durar años

La distimia, conocida actualmente como trastorno depresivo persistente, comparte varios síntomas con la depresión mayor, pero se caracteriza por mantenerse durante periodos prolongados, incluso por más de dos años.

Este trastorno puede provocar ánimo decaído, baja autoestima, alteraciones en el apetito, cansancio y problemas de concentración. De acuerdo con especialistas, no existe una sola causa que explique su aparición, ya que suele relacionarse con antecedentes familiares de depresión, experiencias traumáticas, violencia, perfeccionismo o etapas de vulnerabilidad biológica como la adolescencia y la menopausia.

El tratamiento generalmente inicia con una evaluación psicológica para determinar la intensidad de los síntomas. En la mayoría de los casos, la primera opción es la psicoterapia y, dependiendo de cada paciente, también pueden utilizarse medicamentos antidepresivos.