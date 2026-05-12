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VIDEO: Amenaza de bomba en el IPN provoca evacuación de cientos de estudiantes

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas, cuando se activaron los protocolos de seguridad / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:29 - 12 mayo 2026
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Cerca de 2 mil alumnos del CECYT 5 “Benito Juárez” fueron desalojados mientras cuerpos de emergencia revisaban las instalaciones

Momentos de tensión y preocupación se vivieron este martes en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) N° 5 “Benito Juárez” del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de que se reportara una amenaza de bomba al interior del plantel, situación que provocó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y el desalojo masivo de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La evacuación ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad tras recibir el reporte sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.

Como medida preventiva, aproximadamente 2 mil alumnos fueron desalojados de manera urgente mientras elementos de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizaban inspecciones en diferentes áreas del plantel para descartar cualquier riesgo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que cientos de estudiantes abandonaban las aulas y se concentraban en las inmediaciones de la escuela mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

Ante la amenaza de bomba, los estudiantes desalojaron el plantel en total orden / Redes Sociales

No es la primera vez que ocurre una amenaza en el CECYT 5

La situación generó preocupación entre alumnos y padres de familia debido a que no es la primera ocasión en que el CECYT 5 enfrenta una amenaza similar. El pasado 9 de mayo de 2025, el plantel también fue evacuado luego de un reporte relacionado con un posible explosivo, lo que obligó a suspender las actividades escolares mientras las autoridades revisaban el inmueble.

En aquella ocasión, tras realizar una inspección completa, los cuerpos de seguridad determinaron que se trató de una falsa alarma y no se encontró ningún objeto peligroso dentro de las instalaciones. Ahora, con este nuevo incidente, la incertidumbre volvió a apoderarse de la comunidad estudiantil mientras continuaban las revisiones por parte de las autoridades capitalinas.

Las autoridades de varios niveles acudieron para revisar aulas y áreas comunes para dar con el artefacto explosivo / Redes Sociales

Movilización policiaca y revisión de instalaciones

Tras el reporte por parte del plantel, elementos policiacos y personal especializado arribaron al plantel para realizar inspecciones en salones, pasillos y áreas comunes con el objetivo de verificar si existía algún artefacto sospechoso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si fue localizado algún objeto relacionado con la amenaza ni tampoco si las revisiones concluyeron por completo. Sin embargo, la presencia de patrullas, unidades de emergencia y personal de Protección Civil generó una fuerte movilización en los alrededores de la escuela.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de la amenaza y conocer quién estaría detrás de este nuevo reporte que obligó nuevamente a suspender actividades académicas y activar protocolos de emergencia dentro del IPN.

No es la primera vez que el CECYT 5 presenta una amenaza, pero hasta el momento se reporta todo en orden / Redes Sociales

Estudiantes expresan preocupación en redes sociales

Luego de la evacuación, varios alumnos compartieron fotografías y videos en redes sociales mostrando el desalojo y la presencia de autoridades afuera del plantel.

Algunos estudiantes señalaron sentir preocupación por la repetición de este tipo de incidentes, mientras otros cuestionaron la seguridad dentro de las instituciones educativas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y se espera que en las próximas horas el IPN o la SSC capitalina emitan información oficial sobre los resultados de las inspecciones realizadas en el CECYT 5.

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