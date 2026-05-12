México busca extraditar a Erika “N”, acusada del asesinato de Carolina Flores en Polanco

El gobierno federal confirmó que siguen en marcha las gestiones para traer a México a Erika María Guadalupe “N”, acusada de presuntamente asesinar a su nuera Carolina Flores Gómez dentro de un departamento ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de este 12 de mayo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mexicanas continúan trabajando en el procedimiento de extradición desde Venezuela, país donde fue localizada y detenida tras una ficha roja emitida por Interpol.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por el crimen ocurrido en Polanco en abril de 2026./ Fiscalía

El funcionario explicó que desconoce si actualmente la carpeta de investigación se mantiene bajo la clasificación de feminicidio, ya que el caso es encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Sin embargo, reiteró que existe coordinación entre distintas instituciones para concretar el traslado de la acusada.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal respalda las acciones necesarias para que Erika “N” enfrente a la justicia mexicana. “Lo lleva la Fiscalía de la Ciudad de México y estamos apoyando en lo que podemos”, indicó la mandataria desde Palacio Nacional.

Omar García Harfuch confirmó que continúan las gestiones para trasladar a México a la presunta responsable del asesinato de Carolina Flores./ AP

¿Qué pasó en el caso de Carolina Flores?

Las investigaciones señalan que Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada el pasado 15 de abril de 2026 dentro de su vivienda en Polanco. De acuerdo con las autoridades, en el lugar también se encontraban el esposo de la víctima y la hija de ambos.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por el crimen ocurrido en Polanco en abril de 2026./ RS

El caso tomó notoriedad nacional luego de que cámaras de seguridad captaran parte de lo ocurrido dentro del inmueble. Según los reportes difundidos, Erika “N” habría disparado contra Carolina después de una discusión.

“¿Qué hiciste?“, preguntó presuntamente el esposo de Carolina al escuchar las detonaciones, a lo que la mujer respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

La necropsia realizada a la víctima reveló que recibió 12 disparos, seis en la cabeza y seis más en el tórax. Tras difundirse el caso, familiares y ciudadanos exigieron justicia para Carolina Flores.

Así fue la fuga y captura de Erika “N” en Venezuela

Después del crimen, las autoridades mexicanas señalaron que la sospechosa abandonó el país y logró llegar a Venezuela, donde permaneció oculta en una zona residencial mientras avanzaban las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó apoyo internacional para localizarla, por lo que se emitió una ficha roja de Interpol. Días más tarde, autoridades venezolanas confirmaron su captura como parte de la cooperación entre ambos países.

La captura de Erika “N” en Venezuela se logró gracias a la colaboración internacional y una ficha roja de Interpol./ X