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Día Internacional de la Enfermería: ¿por qué se celebra cada 12 de mayo?

Día Internacional de la Enfermería: ¿por qué se celebra cada 12 de mayo? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:57 - 12 mayo 2026
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Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha dedicada a reconocer la labor del personal de enfermería.

El trabajo de enfermeras y enfermeros es fundamental en hospitales, clínicas y centros de salud de todo el mundo. Por ello, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que busca reconocer la importancia de quienes dedican su vida al cuidado de pacientes y a la atención médica.

La conmemoración coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, figura histórica considerada pionera de la enfermería moderna por sus aportes a la organización hospitalaria y al cuidado profesional de pacientes.

El trabajo de enfermeras y enfermeros es fundamental en hospitales, clínicas y centros de salud de todo el mundo. / iStoc k

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo?

La fecha fue instaurada oficialmente por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en 1974, tomando como referencia el nacimiento de Florence Nightingale, ocurrido el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia.

Nightingale ganó reconocimiento internacional durante la Guerra de Crimea, entre 1853 y 1856, cuando trabajó en hospitales militares atendiendo a soldados heridos y promoviendo mejores condiciones de higiene y atención médica.

Gracias a sus métodos y estudios, se sentaron bases importantes para la profesionalización de la enfermería moderna y la mejora de los sistemas hospitalarios.

La fecha fue instaurada oficialmente por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en 1974. / iStock

Florence Nightingale y el origen de la enfermería moderna

Florence Nightingale es recordada por transformar la atención médica en hospitales y por impulsar prácticas sanitarias que ayudaron a reducir la mortalidad entre pacientes.

Su trabajo durante la guerra le valió el apodo de “La dama de la lámpara”, debido a que recorría durante las noches las áreas donde permanecían los soldados heridos para atenderlos personalmente.

En 1860 también impulsó la creación de una de las primeras escuelas profesionales de enfermería, considerada un momento clave para el desarrollo de la profesión como disciplina formal.

Florence Nightingale es recordada por transformar la atención médica en hospitales.

¿Cuál es la importancia del personal de enfermería hoy en día?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han destacado que las y los profesionales de enfermería representan una parte esencial de los sistemas de salud.

Entre sus funciones destacan:

  • Atención y cuidado directo de pacientes

  • Monitoreo de tratamientos médicos

  • Apoyo emocional a personas y familias

  • Prevención de enfermedades

  • Participación en campañas de salud pública

Además, organismos internacionales han insistido en la necesidad de fortalecer:

  • La formación profesional

  • Las condiciones laborales

  • El liderazgo enfermero

  • La inversión en sistemas de salud

La enfermería, una profesión clave tras la pandemia

La pandemia de COVID-19 visibilizó aún más el papel del personal de enfermería en hospitales y centros médicos alrededor del mundo.

Instituciones sanitarias han reconocido que enfermeras y enfermeros fueron fundamentales durante la emergencia sanitaria, no solo por la atención clínica, sino también por el acompañamiento humano a pacientes y familias.

Actualmente, distintas organizaciones continúan impulsando campañas para mejorar el reconocimiento social y laboral del sector.

Instituciones sanitarias han reconocido que enfermeras y enfermeros fueron fundamentales durante el COVID-19. / iStock
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