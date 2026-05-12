Spotify lanza “Tu Fiesta del Año” y revela cuál fue la primera canción que escuchaste

Spotify presentó una nueva herramienta llamada “Tu Fiesta del Año”, una experiencia digital que permite a los usuarios recorrer su historial musical dentro de la plataforma y descubrir cómo evolucionaron sus gustos con el paso del tiempo. La dinámica fue lanzada como parte de las celebraciones por los 20 años del servicio de streaming.

La función comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales debido a que revela datos personalizados que muchos usuarios desconocían, entre ellos la primera canción reproducida al momento de abrir una cuenta en Spotify. Además, muestra información relacionada con artistas favoritos, géneros musicales y canciones más escuchadas durante diferentes etapas.

Usuarios de Spotify comenzaron a compartir en redes sociales sus “eras musicales” y artistas favoritos de cada etapa./ Spotify

La plataforma diseñó esta experiencia con una línea del tiempo interactiva que organiza los hábitos musicales por años y momentos específicos. A través de gráficos, animaciones y playlists automáticas, cada usuario puede revisar cuáles fueron las canciones que definieron distintas épocas de su vida.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la creación de las llamadas “eras musicales”, una clasificación que agrupa las tendencias musicales de cada persona según el contenido que más escuchó en ciertos periodos.

¿Cómo entrar a “Tu Fiesta del Año” de Spotify?

Para acceder a esta función, Spotify recomienda tener instalada la versión más reciente de la aplicación móvil. Después, los usuarios deben ingresar al banner especial del aniversario o a la sección de estadísticas que aparece dentro de la pantalla principal.

La plataforma celebra su aniversario número 20 con herramientas que muestran la evolución musical de sus usuarios./ Spotify

La herramienta se encuentra disponible de manera gradual, por lo que algunas cuentas pueden tardar más tiempo en recibir la actualización. En cuanto aparece habilitada, la experiencia permite navegar entre distintas tarjetas interactivas con datos históricos de reproducción.

Entre la información que despliega se encuentran las canciones favoritas de cada año, artistas más reproducidos, cambios de géneros musicales y momentos destacados relacionados con la actividad dentro de la plataforma.

Spotify explicó que esta nueva experiencia busca conectar los recuerdos personales con la música escuchada a lo largo de los años. Por ello, la plataforma organizó la información como si se tratara de capítulos musicales dentro de la vida de cada usuario.