¿Balacera en Plaza Mítikah? Esto fue lo que realmente pasó en el centro comercial de CDMX

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultó herido este miércoles 14 de mayo luego de un disparo accidental ocurrido al interior de Plaza Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el uniformado manipulaba su arma de cargo cuando ésta se accionó de manera accidental en el sótano de una tienda en el centro comercial. El disparo impactó en el muslo derecho del policía.

Plaza Mítikah ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. / MÍTIKAH

¿Qué pasó en Plaza Mítikah este 14 de mayo?

La movilización de servicios de emergencia provocó alarma entre visitantes y trabajadores de Plaza Mítikah durante la mañana de este miércoles, luego de que se reportara una detonación por arma de fuego dentro del inmueble ubicado sobre avenida Universidad y Real de Mayorazgo.

Sin embargo, la SSC confirmó que no se trató de una balacera ni de un ataque armado, sino de un disparo accidental realizado por el propio elemento policiaco mientras realizaba labores de vigilancia en el área comercial.

Elementos de emergencia acudieron a Plaza Mítikah tras el reporte de un disparo accidental dentro del centro comercial. / RS

Servicios de emergencia trasladaron al oficial lesionado

Luego del reporte, servicios de emergencia ingresaron al centro comercial para atender al policía lesionado y lo trasladaron a una unidad médica cercana para su atención.

El incidente ocurrió dentro de una de las plazas comerciales más concurridas del sur de la Ciudad de México, lo que generó preocupación momentánea entre las personas que se encontraban en el lugar.