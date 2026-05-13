¿U2 en el Zócalo? Clara Brugada invita a la banda a dar concierto gratis en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, invitó públicamente a la banda irlandesa U2 a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, luego de que el grupo realizara una aparición sorpresa en el Centro Histórico.

U2 es una legendaria banda de rock irlandesa formada en Dublín en 1976. / AP

Clara Brugada invita a U2 a dar un concierto en la CDMX

La invitación surgió después de que integrantes de la agrupación fueran vistos grabando un video musical en calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo, en el corazón de la capital mexicana. La actividad reunió a decenas de seguidores que acudieron al lugar tras una convocatoria realizada previamente a algunos fans.

A través de sus redes sociales, Clara Brugada compartió imágenes y mensajes relacionados con la visita de la banda, además de entregarles figuras de ajolotes como símbolo representativo de la ciudad. “La visita de U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura”, expresó la mandataria capitalina.

La visita de U2 a la CDMX desató rumores sobre un posible concierto masivo en el Zócalo. / AP

¿U2 podría dar un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX?

Hasta el momento, la agrupación no ha confirmado un concierto oficial en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, la invitación de la mandataria capitalina generó expectativa entre seguidores de la banda y usuarios en redes sociales.

El Zócalo de la Ciudad de México se ha consolidado en los últimos años como uno de los escenarios más importantes para conciertos masivos y gratuitos en América Latina. En ese espacio se han presentado artistas nacionales e internacionales como Shakira, Paul McCartney, Rosalía y Los Fabulosos Cadillacs.

En meses recientes, el gobierno capitalino también impulsó eventos gratuitos y festivales culturales rumbo al Mundial de Futbol 2026, como parte de la estrategia para convertir a la capital en un punto de encuentro cultural y turístico.

La agrupación no ha confirmado un concierto oficial en la Plaza de la Constitución. /AP