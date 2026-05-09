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¿Cómo registrar a un familiar en el IMSS? Requisitos y proceso para darlo de alta en 2026

IMSS 2026: cómo dar de alta a un beneficiario. / @imss_mx
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:38 - 09 mayo 2026
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El IMSS permite registrar a familiares como beneficiarios para que accedan a servicios médicos, hospitalarios y medicamentos; el trámite puede hacerse en línea o presencial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene habilitado el proceso para que personas trabajadoras y pensionadas puedan dar de alta a sus familiares como beneficiarios durante 2026. Este registro es clave para que cónyuges, hijos o padres tengan acceso a atención médica dentro del sistema de seguridad social.

De acuerdo con información oficial del propio instituto, el trámite puede realizarse tanto en línea como de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, y es completamente gratuito.

Dar de alta a beneficiarios en el IMSS es un trámite gratuito que permite acceder a servicios médicos y hospitalarios./ RS

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del IMSS?

El IMSS permite registrar a distintos familiares del asegurado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos se encuentran:

  • Esposa o esposo

  • Concubina o concubinario

  • Hijas e hijos

  • Madre o padre

  • Personas en unión civil

Estos familiares pueden acceder a consultas médicas, hospitalización, medicamentos y servicios del instituto una vez registrados correctamente.

¿Cómo dar de alta a un beneficiario en el IMSS?

El trámite se puede realizar de dos formas principales:

En línea

El IMSS habilita su plataforma digital para registrar o modificar beneficiarios desde casa. Para hacerlo se requiere:

  • CURP del titular y del beneficiario

  • NSS (Número de Seguridad Social)

  • Correo electrónico

  • Acceso al Escritorio Virtual del IMSS

  • En algunos casos, e.firma

Con estos datos se pueden registrar, actualizar o dar de baja beneficiarios sin acudir a una oficina.

Presencial

También puede hacerse directamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado, presentando la documentación requerida según el tipo de parentesco.

El registro de familiares en el IMSS puede realizarse en línea o directamente en la Unidad de Medicina Familiar. / Especial

¿Qué documentos pide el IMSS para registrar a un familiar?

Los requisitos varían dependiendo del beneficiario, pero en general se solicita:

  • Identificación oficial vigente

  • CURP

  • Acta de nacimiento o matrimonio (según el caso)

  • Comprobante de domicilio

  • Número de Seguridad Social del titular

  • Fotografía tamaño infantil

En el caso de hijos mayores de edad, puede solicitarse constancia de estudios si continúan dentro del sistema educativo.

El registro de beneficiarios es parte de los derechos de los trabajadores afiliados al IMSS, y permite extender la cobertura médica a la familia directa.

El alta de beneficiarios en el IMSS permite extender la cobertura médica a familiares directos del asegurado. / Pixabay
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