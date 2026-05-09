¡Se acerca el adiós! James Rodríguez se retira después del Mundial 2026, reportan desde Colombia

Uno de las grandes estrellas del futbol colombiano estará próximo a retirarse del futbol profesional; el talentoso James Rodríguez estaría diciendo adiós a las canchas después de su participación con Colombia en el Mundial 2026.

¿No habrá renovación?

De acuerdo a información de AS Colombia, el exjugador del Real Madrid habría recibido la propuesta del Minnesota United de renovarle el contrato después de la justa veraniega; sin embargo, el jugador le comunicó que piensa en retirarse.

James Rodríguez debutando con Minnesota United l AP

James Rodríguez fue anunciado como refuerzo del club de la MLS a inicios de año, todo después de un año jugando en la Liga MX y de varios meses sin poder conseguir equipo con un contrato el cual finaliza en junio de este año.

En la conferencia de prensa de presentación de James, la directiva del equipo de la Major League Soccer, aseguró que el colombiano y el club tendrán la opción de extender el vínculo contractual, al menos, por seis meses más.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

¿Este fue el paso de James Rodríguez?

Desde que James Rodríguez salió del Banfield en 2010, cuando lo compró el Porto, el colombiano ha jugado en otros tres equipos del continente, contando su fichaje con el Minnesota, siendo el São Paulo y León sus dos experiencias anteriores jugando en América.

Con León, James jugó un total de 34 partidos, donde marcó cinco goles y asistió en otros nueve. En su primer torneo, 'La Fiera' quedó en Cuartos de Final tras ser eliminado por Cruz Azul, en el certamen pasado, León no clasificó a la Liguilla.

Sin embargo, su momento más glorioso con Real Madrid donde jugó del 2014 al 2017, disputando un total de 125 partidos, donde logró marcar 37 goles, dar 42 asistencias y ganar nueve títulos incluyendo dos Champions League y dos Ligas de España. Ahora buscará ayudar a León a ganar un nuevo título.

James en un encuentro con el Real Madrid | AP