James Rodríguez gana disputa legal a Hacienda y recibirá más de 3 millones de euros

El futbolista colombiano ha salido victorioso de una prolongada disputa judicial con la Agencia Tributaria española, que ahora deberá reintegrarle una considerable suma de dinero.

James Rodríguez debutando con Minnesota United l AP

A lo largo de su carrera, James Rodríguez ha superado a numerosos adversarios en el campo, pero pocos tan persistentes como la Hacienda Pública española. El organismo acusó al jugador de evasión fiscal durante su primer año en el Real Madrid, en 2014. Sin embargo, tras un largo proceso, el actual mediocampista del Minnesota United FC ha ganado la batalla legal.

Según ha informado el diario El Mundo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado a favor del exmadridista. La sentencia ordena a Hacienda la devolución de una cifra que supera los tres millones de euros.

El conflicto se originó durante su etapa en el club blanco, donde militó entre 2014 y 2020. En ese periodo, James disputó 125 partidos, anotó 37 goles, repartió 42 asistencias y conquistó nueve títulos, incluyendo dos Ligas de Campeones y dos Ligas españolas.

James Rodríguez celebra un gol con el Real Madrid | AP

La sanción impuesta por Hacienda se centraba en presuntas irregularidades fiscales durante el año de su fichaje por el Real Madrid, procedente del AS Monaco. El núcleo de la disputa era determinar su residencia fiscal en dicho ejercicio.

La Agencia Tributaria argumentaba que el futbolista había sido residente en España durante ese año. Por su parte, la defensa de James sostuvo que había permanecido "más de 183 días" en el Principado de Mónaco, presentando un certificado de las autoridades monegascas que acreditaba su residencia allí desde el 1 de julio de 2013 hasta el 21 de julio de 2014. Además, el jugador afirmó no tener vínculos económicos ni personales con España antes de firmar su contrato con el equipo merengue.

Hacienda desestimó estos argumentos, alegando que el centro de la actividad económica del jugador se encontraba en España. Para ello, comparó los 2,2 millones de euros que percibió del Mónaco con los 4,3 millones del Real Madrid, a los que añadió 11 millones por derechos de imagen.

No obstante, la Audiencia Nacional ha concluido que el futbolista demostró de manera fehaciente su residencia en Mónaco, respaldando así los argumentos de su defensa. La resolución declara inocente a James y obliga al organismo público a devolverle el dinero.

James Rodríguez, nuevo futbolista de León | X: @ClubLeón

Este fallo supone un importante revés para la Agencia Tributaria y una significativa victoria legal para el jugador de 32 años. Actualmente, James continúa su carrera en el Minnesota United de la MLS y se prepara para liderar a la selección de Colombia en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.