Joven promesa del futbol es asesinado en ataque armado

El futbol mundial se encuentra conmocionado tras confirmarse el asesinato de Dominic Frimpong, joven promesa del Berekum Chelsea FC. El deportista falleció el pasado domingo víctima de un violento asalto ocurrido mientras la delegación del club se desplazaba por carretera tras un compromiso oficial de la Liga Premier de Ghana.

Dominic Frimpong | X

DETALLES DE LA TRAGEDIA

El trágico incidente tuvo lugar en el tramo Bibiani-Goaso, específicamente en la zona de Ahyiresu. El equipo regresaba a su sede luego de disputar un encuentro contra el FC Samartex 1996 cuando el autobús fue interceptado por un grupo de individuos armados y enmascarados.

Según reportes de testigos, los atacantes forzaron la detención del vehículo durante una maniobra y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada. Frimpong recibió un impacto de bala en la cabeza que terminó con su vida en el acto. Mientras tanto, el resto de los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos lograron huir del sitio en medio del pánico.

Dominic Frimpong | X

GFA PIDE JUSTICIA

La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) emitió un comunicado oficial expresando su profunda conmoción y dolor por la pérdida del jugador, a quien calificaron como un talento dedicado que encarnaba el espíritu de la liga nacional.

"La GFA está en constante comunicación con el club y el Servicio de Policía de Ghana para garantizar que se realicen las investigaciones pertinentes y se adopten las medidas necesarias para que se haga justicia", señaló el organismo.

Por su parte, la administración de la Liga Premier de Ghana manifestó su solidaridad con el club y ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad para los equipos que deben realizar trayectos interurbanos para sus competiciones.

El Berekum Chelsea y la comunidad del fútbol ghanés han solicitado el apoyo y la unidad de los aficionados en este momento de luto. La GFA ha prometido involucrar a las partes interesadas para prevenir que incidentes similares vuelvan a enlutar el deporte en el país.

Federación Ghanesa de Fútbol