Kylian Mbappé reaparece con Real Madrid y apunta a estar listo vs Bayern Múnich

El Real Madrid respira tranquilo. Tras la ausencia de Kylian Mbappé en la sesión dominical, el delantero francés se ha reincorporado este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Su presencia era la gran incógnita tras el fuerte golpe que sufrió en el rostro durante el encuentro de Liga frente al Girona.

Mbappé en entrenamiento | Real Madrid, Helios de la Rubia

El astro galo tuvo que ser intervenido el pasado sábado tras recibir un codazo que le provocó una herida abierta. Debido a la necesidad de puntos de sutura, el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa decidió otorgarle descanso absoluto durante el domingo para evitar cualquier complicación.

Hoy, Mbappé saltó al césped con una gasa protectora en su ceja derecha. Pese a la protección, el atacante completó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, demostrando que no tiene limitaciones físicas para realizar ejercicios de alta intensidad o contacto.

La reaparición de Kylian llega en el momento más crítico de la temporada. El Real Madrid viajará a Alemania con la misión de revertir el 1-2 en el marcador global frente al Bayern Múnich.

Kylian Mbappé del Real Madrid | AP

Con Mbappé de vuelta, el Madrid recupera su principal argumento ofensivo para buscar la remontada en la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El equipo partirá hacia tierras bávaras con la confianza de contar con su máxima estrella disponible para intentar asaltar la casa del Bayern y sellar su pase a las semifinales