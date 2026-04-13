‘El madridismo es…’ :Florentino Pérez lanza un firme mensaje en acto emotivo del Real Madrid

El Real Madrid celebró recientemente el acto de entrega de insignias a sus socios con más años precedida por Florentino Pérez fue el protagonista en el pabellón de baloncesto de la ciudad que lleva por nombre “Real Madrid”.

El mandamás de la institución blanca fue el protagonista en donde se realizó el homenaje a 730 personas; 440 con insignia de oro por 50 años y 290 con la de oro y brillantes por 60 años pertenecientes a la familia Merengue.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

Sin embargo, lo que más llamó la atención de Pérez fueron sus declaraciones emotivas y la perseverancia en el trabajo: “Este es uno de los actos más emocionantes de los que celebramos en nuestro club. "Hoy seguro que os acordáis de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros abuelos y abuelas, de aquellos familiares y amigos con los que aprendisteis a vivir el madridismo.”

El presidente del Real Madrid se dio el momento de recordar cuando él también recibí su insignia: "Comparto vuestras emociones porque sé muy bien lo que significa este momento. Es una actitud ante la vida que tiene que ver con el trabajo, con el sacrificio, con la superación permanente, con la humildad, con el respeto, el compañerismo y la solidaridad.”

Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT

La grandeza del Real Madrid

Asimismo destacó la presencia global de la institución: "700 millones de personas que sienten el madridismo como algo universal, que traspasa todas las fronteras. Cuando ven que el Real Madrid tiene este reconocimiento y esta gratitud hacia quienes habéis dedicado toda una vida a este escudo, sienten emoción y orgullo. 50 y hasta 60 años somos socios del Real Madrid. Algo extraordinario:”

Florentino Pérez tampoco dejó pasar el momento para destacar los triunfos: "Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto. Que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título.”

Tifo de la Dios de Cibeles, el equipo del Real Madrid posa para la foto l X: @realmadrid

¿Qué dijo sobre el Santiago Bernabéu?

Pérez lanzó elogios al Santiago Bernabéu, casa histórica del futbol: "Un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad, un orgullo para Madrid y para España. el alma de nuestro club.”