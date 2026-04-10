Endrick, ex del Real Madrid, anunció a sus 19 años que está esperando un bebé junto a su esposa Gabriely Miranda

El exfutbolista del Real Madrid, Endrick de 19 años, anunció por medio de redes sociales que está esperando a su primer hijo. La esposa del jugador, la modelo Gabriely Miranda apareció con él en la publicación.

Endrick junto a su esposa l INSTA: @endrick

Dentro de la serie de publicaciones de la noticia se puede observar un paisaje montañoso con el atardecer en plenitud que envuelve la escena de una manera tierna.

Endrick junto a Gabriely Miranda l INSTA: @endrick

Luego de casi dos años de matrimonio con la modelo brasileña. se ha dado la gran noticia de que la joven promesa tendrá una descendencia, aunque quien sabe si guste dedicarse en un futuro al futbol.

La publicación se llenó de comentarios de aficionados, amigos cercanos de la pareja y distintas personalidades quienes mostraron su emoción y le desearon lo mejor a la pareja.

"Ahora somos cinco" comentó en la publicación la actual pareja del brasileño, la modelo Gabriely Miranda, quien de igual forma subió una foto con su esposo y sus dos perros Bernés de las Montañas.

¿Dónde milita Endrick tras dejar al Real Madrid?

Endrick con la selección brasileña l AP