VIDEO: Familia tiene un géiser en el patio de su casa ¿Los evacuarán?

Momentos de sorpresa y preocupación se vivieron en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, luego de que un nuevo géiser emergiera repentinamente en el patio de una vivienda, provocando la movilización inmediata de elementos de Protección Civil estatal y municipal.

El fenómeno comenzó cuando del suelo empezó a brotar agua caliente, vapor y lodo, generando alarma entre los habitantes de la propiedad y vecinos cercanos, quienes rápidamente reportaron la situación a las autoridades.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos del momento exacto en que el agua y el lodo salen expulsados desde el patio de la vivienda, mientras habitantes observan sorprendidos la actividad geológica.

El patio de la familia quedó todo lleno de lodo luego de la pequeña erupción del mini géiser / Redes Sociales

Protección Civil evacuó a la familia y a sus animales

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil acudieron de inmediato a la zona para evaluar el riesgo y resguardar la seguridad de las personas que habitan el lugar. El Ayuntamiento de Ixtlán confirmó que la familia fue evacuada junto con sus animales domésticos y de granja, mientras especialistas realizan estudios para determinar el comportamiento y nivel de riesgo del nuevo géiser.

Además, las autoridades retiraron tanques de gas cercanos para evitar cualquier accidente y determinaron suspender clases de manera preventiva en un preescolar ubicado en las inmediaciones del fenómeno.

Autoridades evacuaron a la familia y a sus animales para ponerlos a salvo / Redes Sociales

¿Qué está pasando en Ixtlán de los Hervores?

Elementos de Protección Civil estatal explicaron que esta erupción corresponde a una actividad hidrotermal natural relacionada con el sistema geotérmico activo que existe en esa región de Michoacán.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, confirmó que el fenómeno presenta características similares a las de un géiser tradicional debido a la expulsión eruptiva de agua caliente y vapor.

En la zona se realizan monitoreos constantes de: Temperatura

Presión

Periodicidad de las expulsiones

Composición de gases

Análisis del agua

También se efectúan estudios geológicos y geofísicos para determinar si la actividad podría aumentar o representar un riesgo mayor para la población. Por ahora, las autoridades informaron que no será necesario habilitar un refugio temporal, ya que la familia afectada decidió permanecer con otros familiares mientras continúan las investigaciones.

Protección Civil acordonó la zona y comenzó con los estudios en el municipio de Ixtlán de los Hervores / Especial

Ixtlán de los Hervores, una zona famosa por sus géiseres

El municipio de Ixtlán de los Hervores es conocido precisamente por su intensa actividad geotérmica. La región se ubica dentro de la franja volcánica que atraviesa Michoacán y Guanajuato, lo que ha permitido la formación de aguas termales y géiseres que incluso funcionan como atractivo turístico.

Desde la década de los 90, la zona ha sido reconocida por sus balnearios de aguas termales y por los famosos géiseres naturales que expulsan vapor y agua caliente a grandes alturas.

Se efectúan estudios geológicos y geofísicos para determinar si la actividad podría aumentar / Especial

Este nuevo fenómeno se suma a la actividad geológica que caracteriza al municipio y que cada año atrae a cientos de turistas durante temporadas vacacionales como Semana Santa y verano. Mientras tanto, Protección Civil mantiene acordonada la zona y pidió a la población no acercarse al lugar hasta nuevo aviso.