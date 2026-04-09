Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas

Lo que comenzó como una mañana escolar terminó en una escena de violencia que sacudió a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Días después del ataque, nuevas imágenes difundidas por la Fiscalía General del Estado permiten entender cómo se logró detener al responsable dentro del propio plantel.

El hecho ocurrió el 24 de marzo, cuando se reportaron disparos cerca de las 8:15 horas en la Preparatoria Antón Makárenko, ubicada en la colonia Centro. En ese momento, dos docentes fueron atacadas y perdieron la vida dentro de la institución.

El agresor, identificado como Osmel “N”, de 15 años, permanecía aún dentro de las instalaciones tras el ataque. Fue entonces cuando varios estudiantes decidieron intervenir en medio del caos para evitar que la situación escalara aún más.

El menor de 15 años fue trasladado a Morelia y enfrenta proceso por feminicidio./ RS

¿Cómo lograron detener al atacante?

De acuerdo con la información oficial, el menor se refugió en los baños del plantel luego del ataque. Fue ahí donde varios alumnos lograron acercarse y enfrentarlo directamente.

Las imágenes captadas muestran que los estudiantes consiguieron desarmarlo, reducirlo y mantenerlo bajo control. Posteriormente lo inmovilizaron utilizando cables y lo trasladaron fuera del área, donde ya no representaba una amenaza.

Cuando los elementos de la policía municipal arribaron al lugar, el agresor ya se encontraba sometido, por lo que fue entregado en ese momento a las autoridades.

#ALMOMENTO🚨I Jóvenes estudiantes fueron quienes detuvieron al adolescente que privó de la vida a dos maestras de de preparatoria Antón #Mákarenko, en Lázaro Cárdenas, #Michoacán



Esto informó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.



Así fueron los hechos 📹👇 https://t.co/KffLJSpMLL pic.twitter.com/9KOlpVUhMg — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 9, 2026

Durante su detención, se aseguró un rifle AR15 de fabricación clandestina/apócrifa, así como un cargador y 64 cartuchos útiles, lo que dejó ver la magnitud del peligro dentro del plantel.

Autoridades aseguraron un rifle AR15 y 64 cartuchos útiles tras la detención./ X

¿Qué sigue en el caso?

El menor fue trasladado vía aérea a Morelia, donde quedó a disposición de las autoridades. Posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo.

La siguiente audiencia del caso fue programada para el 27 de abril, fecha en la que se espera avanzar en el proceso judicial tras el periodo de investigaciones.

Como parte de las indagatorias, también se analiza su actividad en redes sociales, donde participaba en grupos con contenido antifeminista, lo que podría aportar elementos al caso.