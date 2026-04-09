CDMX condona multas: quiénes pueden acceder al 90% de descuento y quiénes no

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), activó un programa que permite obtener hasta un 90% de descuento en multas de tránsito, con el objetivo de que los automovilistas se pongan al corriente.

Esta medida busca aliviar la carga económica de los conductores y facilitar el cumplimiento de otros trámites como la verificación vehicular o la renovación de la licencia de conducir. En términos prácticos, quienes cumplan con los requisitos podrán pagar únicamente el 10% del total de sus sanciones.

Automovilistas podrán pagar solo el 10% de sus infracciones si cumplen con los requisitos establecidos./ SSC

¿Cómo obtener el descuento del 90% en multas en CDMX?

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertas condiciones. La principal es que las infracciones hayan sido emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.

Además, el programa está dirigido a propietarios de vehículos particulares y también a concesionarios del servicio de transporte individual, como los taxis. Si cumples con estos puntos, podrás aplicar al subsidio y reducir considerablemente el monto a pagar.

Para saber si tienes adeudos, debes ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, donde podrás consultar tus multas con el número de placa. Desde ahí mismo puedes realizar el pago con tarjeta o generar una línea de captura para liquidar en bancos o establecimientos autorizados.

¿Hasta cuándo aplica este beneficio?

El programa estará vigente únicamente hasta el 30 de abril de 2026, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los conductores para aprovechar este apoyo antes de que concluya el plazo. Después de esa fecha, las multas deberán pagarse en su totalidad.

El programa busca que conductores regularicen adeudos y eviten sanciones mayores./ RS

¿Quiénes NO pueden obtener el descuento?

Aunque el programa representa una gran oportunidad, no todas las infracciones entran en este esquema. Las autoridades dejaron claro que el descuento no aplica en casos donde haya lesiones a personas derivadas de hechos de tránsito, ni en multas relacionadas con la comisión de un delito.

Tampoco será válido para quienes hayan cometido infracciones como la invasión de carriles exclusivos del transporte público, ya que estas conductas afectan directamente la seguridad y movilidad en la ciudad.

Consecuencias de no pagar tus multas

Quienes no regularicen su situación podrían enfrentar problemas adicionales. Entre las principales consecuencias están las dificultades para realizar trámites vehiculares e incluso la posibilidad de perder la licencia de conducir si los adeudos continúan acumulándose.

Este programa forma parte de una estrategia del gobierno capitalino para incentivar la regularización de multas y fortalecer la cultura de respeto a las normas viales. La invitación es clara: revisar el estatus de tus infracciones y aprovechar el descuento antes de que termine abril.