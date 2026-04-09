Cortes de agua en CDMX: Colonias afectadas durante abril 2026
La Ciudad de México enfrenta cortes y baja presión en el suministro de agua, lo que afecta a diversas colonias de la capital, principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco, debido a trabajos en la red hidráulica.
Las autoridades informaron que estas afectaciones se mantendrán hasta el 10 de abril, aunque no se descarta que en algunas zonas el servicio tarde más en normalizarse, dependiendo del avance de las labores técnicas.
¿Por qué hay corte de agua en CDMX?
Los cortes responden a trabajos de reparación y ajustes en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de mejorar el suministro en el mediano y largo plazo.
Estas acciones forman parte de intervenciones programadas para optimizar la distribución del agua en distintas zonas de la capital.
Alcaldías y colonias afectadas
Las afectaciones se concentran principalmente en:
Azcapotzalco
Venustiano Carranza
Iztacalco
En estas demarcaciones, diversas colonias presentan interrupciones totales o baja presión, lo que ha impactado el acceso regular al servicio en los hogares.
Colonias afectadas en Azcapotzalco
Tierra Nueva
San Martín Xochinahuac
Motivo: Reparación del equipo de bombeo del pozo Xochinahuac 2
Restablecimiento: 9 de abril a las 15:00 horas
Colonias afectadas en Venustiano Carranza
Jardín Balbuena
Aeronáutica Militar
24 de Abril
Álvaro Obregón
Moctezuma 1ra y 2da Sección
Motivo: Sustitución de una válvula de 36 pulgadas en Fray Servando, esquina Congreso de la Unión
Restablecimiento: 10 de abril a las 12:00 horas
Colonias afectadas en Iztacalco
Santa Cruz
Santiago Sur
Motivo: Reparación del equipo de bombeo del pozo San Luis 17
Restablecimiento: 14 de abril
Cortes en medio de altas temperaturas
La suspensión del suministro ocurre en un contexto de altas temperaturas y mayor demanda de agua, lo que incrementa las dificultades para cubrir necesidades básicas como higiene y actividades domésticas.
Este escenario ha obligado a los habitantes a buscar alternativas para el almacenamiento y uso del recurso durante los días de afectación.
Apoyo con pipas y canales de atención
Ante la situación, las autoridades han habilitado servicio de pipas de agua para abastecer a las colonias afectadas, así como canales de atención para solicitar apoyo.
Entre las opciones disponibles se encuentra la atención vía WhatsApp y otros medios oficiales, donde los ciudadanos pueden reportar la falta de suministro.
¿Cuándo se restablecerá el servicio?
Se prevé que el servicio de agua comience a normalizarse de manera gradual a partir del 10 de abril, una vez concluidos los trabajos en la red.
Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan garantizar un mejor suministro a futuro, mientras se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
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