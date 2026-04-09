Cortes de agua en CDMX: Colonias afectadas durante abril 2026

La Ciudad de México enfrenta cortes y baja presión en el suministro de agua, lo que afecta a diversas colonias de la capital, principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco, debido a trabajos en la red hidráulica.

Las autoridades informaron que estas afectaciones se mantendrán hasta el 10 de abril, aunque no se descarta que en algunas zonas el servicio tarde más en normalizarse, dependiendo del avance de las labores técnicas.

Debido a trabajos de mantenimiento se verá afectado el servicio en CDMX/Pixabay

¿Por qué hay corte de agua en CDMX?

Los cortes responden a trabajos de reparación y ajustes en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de mejorar el suministro en el mediano y largo plazo.

Estas acciones forman parte de intervenciones programadas para optimizar la distribución del agua en distintas zonas de la capital.

Alcaldías y colonias afectadas

Las afectaciones se concentran principalmente en: Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Iztacalco

En estas demarcaciones, diversas colonias presentan interrupciones totales o baja presión, lo que ha impactado el acceso regular al servicio en los hogares.

A partir del 10 de abril se restablecerá el suministro de agua de manera paulatina/Gobierno CDMX

Colonias afectadas en Azcapotzalco

Tierra Nueva

San Martín Xochinahuac

Motivo: Reparación del equipo de bombeo del pozo Xochinahuac 2 Restablecimiento: 9 de abril a las 15:00 horas

Colonias afectadas en Venustiano Carranza

Jardín Balbuena

Aeronáutica Militar

24 de Abril

Álvaro Obregón

Moctezuma 1ra y 2da Sección

Motivo: Sustitución de una válvula de 36 pulgadas en Fray Servando, esquina Congreso de la Unión Restablecimiento: 10 de abril a las 12:00 horas

Colonias afectadas en Iztacalco

Santa Cruz

Santiago Sur

Motivo: Reparación del equipo de bombeo del pozo San Luis 17 Restablecimiento: 14 de abril

Cortes en medio de altas temperaturas

La suspensión del suministro ocurre en un contexto de altas temperaturas y mayor demanda de agua, lo que incrementa las dificultades para cubrir necesidades básicas como higiene y actividades domésticas.

Este escenario ha obligado a los habitantes a buscar alternativas para el almacenamiento y uso del recurso durante los días de afectación.

Son tras las alcaldías afectadas por estos trabajos/Gobierno CDMX

Apoyo con pipas y canales de atención

Ante la situación, las autoridades han habilitado servicio de pipas de agua para abastecer a las colonias afectadas, así como canales de atención para solicitar apoyo.

Entre las opciones disponibles se encuentra la atención vía WhatsApp y otros medios oficiales, donde los ciudadanos pueden reportar la falta de suministro.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?